Campaña de independentistas contra la hija del presidente de Planeta por cantar 'El novio de la muerte' en su boda

En la celebración del matrimonio formado por la primogénita del presidente de Planeta, Claudia Creuheras, y el director de Innovación de La Caixa, Álvaro Ganderias, se cantó 'El novio de la muerte', conocido como el himno de La Legión.

La boda se celebró el pasado fin de semana con famosos invitados, entre los que se encontraban conocidos periodistas, como Susana Griso, o políticos como los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol y José Montilla, y otros en activo, como Manuel Valls, que contraerá matrimonio el próximo 14 de septiembre. También fueron testigos de este baile famosas como Carmen Lomana y otras periodistas del ámbito rosa.

Independentistas han difundido las imágenes en redes sociales, un vídeo de apenas 45 segundos y que ha tenido que ser grabado por algún invitado o bien por personal de servicio.

Las imágenes han servido a decenas de ellos para insultar no solo al presidente de Planeta, sino también al fundador de la editorial con expresiones muy gruesas, afirmando su pasado como legionario o incluso los métodos para hacerse con los pequeños negocios de imprentas tras la guerra".

Algunos usuarios llegan a ver saludos fascistas durante esta canción:

"Esta es la realidad escondida en la que nos tenemos que enfrentar. Esto es el fascismo que tenemos insertado partes, pero silente. Pero están ahí. Sabemos quienes son, pues actuamos. Planeta es fascismo. Basta de fascismo. Tenemos nuestra capacidad de consumo, no nos basta que nuestra voluntad", ha afirmado un usuario con la imagen de "yo acuso" sobre el juicio del 1-O.

No sé perquè us sorprèn. El fundador de l’editorial era un camisa azul que va entrar per la Diagonal. Pistola en ma requisava bobines de paper de les impremtes per extorsionar les editorials de Barcelona.