Tensa calma entre los taxistas tras la vuelta de Cabify a Barcelona

El presente contrato tiene una duración de un año, prorrogable tácitamente por períodos anuales". Así reza la política de privacidad de Cabify para adaptarse al decreto de precontratación en Cataluña, que estipula el servicio una vez transcurridos quince minutos.

La lectura es que el contrato entra en vigor una vez se realice el primer servicio, es decir, el pasajero tan solo tendrá que esperar los quince minutos en el primer viaje y no hacerlo después en cada uno de los trayectos que solicite.

Para Alberto 'Tito' Álvarez, líder de los taxistas en Cataluña se trata "de un fraude de ley". La norma fija que sean quince minutos de precontratación, pero Cabify realiza un contrato de un año de duración, prorrogable anualmente si no ninguna de las partes así lo estima.

Los taxistas no se han fiado nunca de Cabify ni de ninguna de las grandes VTC. "Tienen grandes equipos de abogados detrás y han esperado a la convalidación del decreto para volver con estas nuevas condiciones a Barcelona", ha considerado. Eso sí, como ya ocurrió a finales de enero, no descartan acciones tanto en los tribunales como en las calles. "Si no se cumple la ley habrá movilizaciones", ha advertido.

Tito, conocido por liderar las huelgas de taxistas en Barcelona y Madrid ha indicado que la "guerra" contra las VTC es "larga". Con el decreto ya convalidado es prácticamente imposible realizar modificaciones, por lo que habría que aprobar una nueva normativa al respecto. "Adoptaremos todas las medidas necesarias" para parar este "fraude de ley", ha insistido en declaraciones a Vozpópuli, y ha añadido: "No vamos a dejar que se rían de nosotros". Cabify ha buscado la "argucia" para esquivar la ley, ha comentado.

Una enrevesada estrategia legal para impugnar el decreto de los quince minutos

Cabify no podía legalmente impugnar el decreto de la Generalitat, ni siquiera la Autoridad Catalana de Competencia. Pese a que Unauto VTC se ha posicionado en privado en contra de esta estrategia, los taxistas no temen este nuevo movimiento, que ha sorprendido al sector. El decreto no establece que haya que esperar quince minutos de precontratación por viaje, sino que lo deja en un genérico supuesto.

Cabe esperar que las sanciones a las VTC operadas por Cabify sean recurridas por la empresa, entrando así en la rueda judicial, con el objetivo de llegar primero al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y después al Tribunal Constitucional, que podría pronunciarse sobre los quince minutos de precontratación, mientras las VTC continuarían operando.