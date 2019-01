Los CDR llaman a la huelga general indefinida para dañar a España

"Parar los días necesarios para afectar a la economía española". Así pretenden ahora reeditar la huelga del 3-O de 2017 los llamados Comités de Defensa de la República Catalana (CDR).

La propuesta no es nueva ni mucho menos, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo. Oriol Junqueras, en prisión preventiva, ya había considerado paralizar la economía catalana durante una semana, pero ahora los CDR no se ponen plazo.

Los CDR pretenden subir el nivel de presión en las calles, dejando atrás las concentraciones y manifestaciones de fin de semana, para pasar a la movilización. El fin último es hacer daño a la economía española en su conjunto, sin importar las consecuencias.

Los CDR, de la mano del asesino de Bultó

De esta forma, han hecho un llamamiento a los sindicatos convocantes de la huelga del 3-O para llevar a cabo este nuevo ataque independentista. Esa huelga política de hace año y medio ha sido liderada por Carles Sastre, condenado por asesinato del empresario José María Bultó. Sastre adosó una bomba en el pecho de Bultó y la hizo explotar poco después. Pese al deleznable y execrable crimen, TV3 no ha tenido reparo alguno en entrevistar al líder de la Intersindical-CSC, como ha hecho con otros terroristas, para blanquear su negro pasado.

En 2015, TV3 presentaba a Sastre como "un gran reserva del independentismo", ni una sola palabra de que perteneció al grupo terrorista Época. "No sé si esto añade un valor simbólico a esta lista o si vale tanto un independentista como usted como un partido como Convergència que ha hecho este en los últimos años", había afirmado el presentador, que 'olvidaba' la condena a 30 años de cárcel por el asesinato de Bultó. Pese a esta sentencia, tan solo pasó entre rejas un total de 11 años, apenas un tercio del total. Tampoco apareció su vinculación con la banda terrorista Terra Lliure, que entre otros actos pegó un tiro en la rodilla al periodista Jiménez Losantos.

"La libertad merece un sacrificio"

Ahora los CDR han propagado en redes su intención de ir a la huelga general con el llamamiento para "tumar el régimen". "La mejor manera de parar la economía es no generarla", defienden en un primer mensaje lanzado en Twitter. Para estos radicales, la "libertad y la independencia merecen un sacrificio", necesarios para obtener la "victoria". Según han afirmado, desde el 3-O se ha roto la paz social, y exigen la ruptura del contrato social.

"Los CDR planteamos una nueva dimensión de lucha: la ruptura del contrato social. Mientras no seamos libres no produciremos, pararemos la maquinaria de la sociedad, de la que el 1% concentra el 40% de la riqueza creada en un año", han afirmado.

"El régimen actual nos desprecia, nos empobrece y nos somete", han escrito en el comunicado, al tiempo que han defendido "fortalecer" a la Intersindical del asesino Sastre, cargando contra CC OO y UGT, que no animaron a movilizarse en la huelga del pasado 2017.