Los CDR se movilizan en la primera jornada del juicio del procés. Los autodenominados Comités de Defensa de la República han comenzado este martes con barricadas en la AP-7, C-35 y C-25, entre otras, mientras otro de estos grupos apoyados por Quim Torra han cortado las dos arterias principales de Barcelona, la Diagonal y la Gran Vía, como protesta por el juicio.

También han cortado una de las principales vías de salida y acceso a la Ciudad Condal, la glorieta de Glòries con el lema: "Tumbemos el régimen".

En Madrid se inicia este martes el juicio al expresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras; la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, los expresidentes de la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente y los exconsejeros Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundó y Santiago Vila.

Ataviados con un chaleco reflectante y bengalas incendiarias, los CDR han cortado la AP-7 entre San Celloni y Hostalric, la C-35, a la altura de Santa María de Olot dirección Manresa; y las calles Diagonal y Gran Vía con una pancarta con los lemas: "La Justicia española, cara al Sol" y "libertad presos políticos".

"Si el 'juicio farsa' se lleva a cabo la normalidad se rompe", apuntan los CDR en sus llamadas en las redes sociales. En la C-25 está cortado un carril por "manifestación", según el servicio de Tráfico catalán.

Los CDR ya avisaban hace una semana su intención de rememorar la huelga del 3-O, con el único objetivo de "pararlo todo" durante el tiempo que sea necesario para "dañar la economía española". Bajo esta premisa se convoca la huelga del 21-F.

La propuesta no es nueva ni mucho menos, pero hasta ahora no se ha llevado a cabo. Oriol Junqueras ya había expuesto esta idea, pero con el plazo de "una semana", ahora los CDR no programan el tiempo para poder ejecutarla.

Incrementar tensión en las calles, dogma del independentismo

Estos grupos se movilizan con el fin de generar y aumentar la tensión en las calles y tratar de dividir a la sociedad, de por sí fracturada por la crisis política en Cataluña. "La mejor manera de parar la economía es no generarla", defienden los CDR.

Para estos radicales, la "libertad y la independencia merecen un sacrificio", necesarios para obtener la "victoria". Según han afirmado, desde el 3-O se ha roto la paz social, y exigen la ruptura del contrato social.

"Los CDR planteamos una nueva dimensión de lucha: la ruptura del contrato social. Mientras no seamos libres no produciremos, pararemos la maquinaria de la sociedad, de la que el 1% concentra el 40% de la riqueza creada en un año", han afirmado.

La pasada semana iniciaron sus acciones violentas, lanzando excremento y basura en numerosos juzgados de Cataluña para mostrar su rechazo a la "la injusticia española". La acción consistía en lanzar las bolsas contra la fachada y el suelo de estas sedes institucionales, que tuvo una dura y contundente respuesta por parte de los jueces, al exigir una mayor presencia de agentes de seguridad del Estado por la falta de Mossos d'Esquadra.

Movilizaciones con dos grandes manifestaciones en Madrid y Barcelona

ERC, JxCat, CUP, Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural, entre otras, han aprobado un calendario de movilizaciones con dos grandes manifestaciones, el 16 de febrero en Barcelona y el 16 de marzo en Madrid, para criticar el juicio a los políticos del procés.

Este 12 de febrero habrá concentraciones en diversos puntos de Cataluña como señal de protesta para calentar el ambiente.

La iniciativa pretende así agitar la calle durante el juicio y durante al menos un mes. Las movilizaciones se extenderán a otras ciudades europeas bajo el lema "la autodeterminación es un derecho", pese a que solo está contemplado para las colonias.