Los CDR tratan de cortar Gerona en su manifestación contra la Guardia Civil

"Fuera las fuerzas de ocupación" y llamamientos para salir a las calles son las consignas de los CDR en Gerona, convertidaen epicentro de las movilizaciones de los independentistas en el segundo aniversario del 1-O. Los antidisturbios de los Mossos d'Esquadra se están empleando a fondo para evitar que los independentistas radicales acosen a la Guardia Civil y protegen ahora la Delegación del Gobierno.

"Aquí no pasa nadie". Es el contundente mensaje de la Brigada Móvil de los Mossos d'Esquadra, que han vallado el perímetro de la Delegación, así como los juzgados y el cuartel de la Guardia Civil para impedir los ataques con huevos de pintura, motivo por el que se ha identificado a uno de los manifestantes.

Los Mossos han advertido a los concentrados en el cuartel de la Guardia Civil que desalojen para evitar enfrentamientos, a lo que han respondido "La represión no se para, el combate continúa".

Los furgones de la Brimo no están quietos, sino que se están moviendo por la ciudad para dispersar en pocos minutos a los 300 manifestantes que han iniciado las protestas a primera hora de la mañana. Por otro lado, se ha cortado la carretera que une Barcelona con Gerona, con el fin de colapsar la ciudad.

Los independentistas están improvisando zonas para concentrarse. Del cuartel de la Guardia Civil, han pasado a la Delegación del Gobierno y piden a quienes estén en otras zonas de la ciudad que salgan a la calle.

Hasta ahora, tan solo los CDR de Gerona son los únicos movilizados desde primera hora de este martes.

Los Mossos, como parte del operativo Minerva, han cerrado todos los accesos a excepción de solo uno, en el Metro en la estación de Sants, la más importante de la ciudad. Una medida preventiva para evitar que los CDR puedan cortar las comunicaciones ferroviarias.

A las 12.00 horas está convocada una concentración en Sants por parte de los CDR, concretamente en las cocheras cercanas a este infraestructura clave para el transporte ferroviario, punto de conexión de todos los AVE que cruzan Cataluña.

"Dos años del 1-O, un punto de inflexión histórico", ha escrito Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y fugado de la justicia sobre el "referéndum manchado por la violencia del Estado español". "Una jornada donde el coraje y la determinación de miles de personas hizo posible lo imposible", ha asegurado. "Porque no hay represión que lo detenga. Ni entonces ni hoy. ¡Ganaremos!", ha plasmado en la red social Twitter. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, se ha hecho eco de este mensaje.

Dos anys de l'#1oct D'un punt d'inflexió històric. D'un referèndum tacat per la violència de l'Estat espanyol. D'una jornada on el coratge i la determinació de milers de persones va fer possible l'impossible.Perquè no hi ha repressió que ho aturi. Ni llavors ni avui.Guanyarem! pic.twitter.com/7GANnrAVIM