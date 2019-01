El boicot, acoso y amenazas de independentistas a una pizzería de Barcelona

Bo di Napoli es uno de los restaurantes boicoteados por los independentistas. La pizzería, bien posicionada por los usuarios de Tripadvisor hasta el pasado 28 de diciembre, es objeto de un duro ataque separatista. Su delito: no tener supuestamente carta en catalán.

No obstante, la acusación es falsa, pese a que se sigue difundiendo la 'fake news' en los foros separatistas. El inicio de este ataque se ha producido desde el pasado 28 de diciembre, cuando Noemí Llaveria Pereiras, vendida en los medios separatistas como "una catalana que ha vivido muchos años en Perpiñán", pero es en realidad una activista y ex miembro de la Assemblea Nacional Catalana, ANC. Llaveria Pereiras se ha definido en la red social como "profesora de francés" y defensora de los llamados 'países catalanes': "Sin Valencia no hay independencia y sin el Rosellón no hay nación".

Según el relato separatista, Llaveria Pereiras había tenido una fuerte discusión con el dueño del local por no incluir el catalán en su carta. Un hecho que se ha demostrado falso, más cuando la carta no solo está en catalán, español e inglés, sino también en italiano.

La ex miembro de la ANC había asegurado que "siempre que voy a un restaurante pido la carta en catalán, por ley deben tener". Según la ley de política lingüística, aprobada por el Gobierno del PSC en 2009, se obliga a todos los establecimientos del sector de la restauración a tener su carta al menos en catalán, al tiempo que una de las personas que atiende al público debe entender esta lengua. Bo di Napoli cumple ambos requisitos ya que se enfrenta a la apertura de expedientes y sanciones económicas. Son las llamadas "multas de la vergüenza" en Cataluña.

La denuncia pública en Twitter enciende a los separatistas

Según Llaveria Pereiras, cuando había pedido la carta en catalán, el camarero había respondido que tendría la carta en catalán "cuando me paguen con dinero catalán", para acto seguido mostró la puerta de salida a la activista. El empresario ha negado en todo momento este extremo, más cuando demuestra que su carta sí está escrita en catalán.

La ex miembro de la ANC ha afirmado que siempre se ha dirigido al camarero desde el "respeto", y ha respondido que "el euro no es ni catalán ni español", motivo por el que decidieron marcharse del lugar, en contraposición de la versión del dueño. "Cuando nos hemos levantado nos dijo que mejor que nos fuéramos", ha señalado. Acto seguido, según su relato, el dueño del local comenzó a gritar y afirmar que "todos los catalanes debemos estar en la cárcel, es normal que todo el mundo nos odie y que tenía que volver Franco".

C/València 197 ara mateix en demanar carta en català :tots els catalans tindrien d estar a la presó i aqui falta Franco .... que corri .... pic.twitter.com/KurHUjjR0h — Independència ||*|| 🎗 (@CatNordBCN) 28 de diciembre de 2018

No se ha tratado de un boicot encubierto

De esta forma se ha iniciado un ataque contra el establecimiento con el objetivo de hundirlo, sin importar la pérdida de trabajo que conlleva. La denuncia pública continúa teniendo una gran repercusión dentro del ámbito separatista, más de 7.000 retuits tiene el mensaje escrito en la red social Twitter desde el pasado 28 de diciembre. Asimismo, no se ha tratado de un boicot encubierto o animado por los habituales trolls, sino que provienen de perfiles públicos y con notoria repercusión. Entre ellos destacan periodistas, que defienden a ultranza el secesionismo.

A partir de la denuncia pública de la secesionista radical, el acoso y derribo contra Bo di Napoli ha ido de red social en red social, incluso en Tripadvisor, que ha tenido que cortar de raíz todos los comentarios sobre el local, mientras en Twitter se pide el cierre del mismo.

El ataque también se ha realizado a través de llamadas telefónicas. Este lunes se han producido ya pintadas en la verja, con una estelada que recuerda a las realizadas por Arran, las llamadas juventudes de la CUP. También los proveedores de este restaurante han sufrido ataques y amenazas por parte de los separatistas.

Alcaldables por Barcelona arropan a Bo di Napoli

Ante esta situación, políticos constitucionalistas han mostrado su respaldo al dueño del local. Manuel Valls, alcaldable por Barcelona, lo ha hecho públicamente, con fotografía incluida, en el interior del restaurante.

Un plaer haver sopat a la pizzeria @BOdiNAPOLI, un establiment de la ciutat de #Barcelona que va patir una vergonyosa campanya de desprestigi i boicot a xarxes socials per part del separatisme intransigent. pic.twitter.com/pgAXOUHvmv — Manuel Valls (@manuelvalls) 12 de enero de 2019

"Un placer haber cenado en la pizzería "Bo di Napoli, un establecimiento de la ciudad de la ciudad de Barcelona que va a padecer una vergonzosa campaña de desprestigio y boicot en las redes sociales por parte del separatismo intransigente", ha escrito recientemente el alcaldable por Barcelona. El mensaje de Valls tuvo duras respuestas por parte de radicales y una periodista de TV3. "Tienes toda la razón. Qué vergonzoso hacer boicot a un restaurante que hace apología de la represión y del franquismo con los que piensan diferente", ha asegurado Pilar Carracelas.

También Josep Bou, máximo exponente del PP en la Ciudad Condal, ha mostrado su apoyo a este empresario y su local. "Si destruyen el trabajo productivo, todo el mundo dependerá de las ayudas del separatismo y el populismo. Por eso intentan acabar con la economía negocio a negocio. Todo mi apoyo a Bo di Napoli, que sufre el acoso violento del separatismo", ha apuntado.

Si destruyen el trabajo productivo, todo el mundo dependerá de las ayudas del separatismo y el populismo. Por eso intentan acabar con la economía negocio a negocio.Todo mi apoyo a Bo di Napoli, que sufre el acoso violento del separatismo #BouBCN2019https://t.co/rKGVSis4jT — Josep Bou Vila (@josebouvila) 1 de enero de 2019

De nuevo, los separatistas respondían con insultos: "Fascista", o "este señor es un auténtico hdp que insulta a los catalanes que piden la carta en su lengua. Si su negocio se hunde puede montar otro en España y con el español en la carta tendrá suficiente. Le habremos hecho un favor al final".

Jaume Collboni, líder del PSC en Barcelona, también ha cenado en el negocio situado en una céntrica calle de Barcelona.

A raíz de este acoso y derribo, el restaurante ha recibido palabras de ánimo y apoyo de cientos de tuiteros. Usuarios que han almorzado en el local ante estos ataques y llamadas al boicot de los separatistas.