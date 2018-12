La Asamblea Nacional de Tabarnia exige al Gobierno que actúe en Cataluña

La Asamblea Nacional de Tabarnia (ANT) ha puesto en marcha una nueva página web,www.ant-tabarnia.org. Uno de sus puntos fuertes es plantear una serie de referéndums. ANT considera que existe una necesidad de que la gente opine sobre los temas cotidianos que conviven con la sociedad catalana.

Con esta web, la Asamblea Nacional de Tabarnia inicia un ciclo de reflexiones, acciones y movilizaciones sociales orientadas a conocer el pensamiento general de los ciudadanos.

Referéndum

La primera consulta, como ha comentado José Luis Martín, secretario de la ANT, iba a ser sobre la cooficialidad de las lenguas, pero vistos los acontecimientos de los últimos días, plantean a la ciudadanía una cuestión de convivencia y respeto de las libertades, el respeto a las instituciones y el peligro de la deriva decadente de un gobierno que no gobierna.

"Ante la amenaza de los grupos radicales alentados por el president de la Generalitat, y respaldados por los componentes de esa extraña organización llamada Consell de la República, en la cual algunos vaticinan tiempos dramáticos para el pueblo catalán, y ante el intento de amedrentamiento del cuerpo de Mossos d'Esquadra por parte de esos mismos líderes políticos, creemos que debemos solicitar la opinión de todos los españoles, vivan o no en Cataluña", señalan.

Tomás Guash

Con respecto a la conocida ya como vía eslovena o vía Torra, el periodista y conseller de Deportes de Tabarnia, Tomás Guash, ha declarado a 'Vozpópuli' que:

Según cómo deriven los acontecimientos, que son cambiantes a cada hora, como ha apuntado Tomás Guash, no descartan realizar un segundo referéndum, vinculado a este primero, preguntando a la gente si es necesario o no salir a la calle para proteger las instituciones catalanas. "Siempre sin actos violentos, pero con el convencimiento de que los catalanes y no catalanes deben defender la Constitución, el Estatut, y la Democracia; pilares fundamentales de la paz y convivencia de España", ha sentenciado.