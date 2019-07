Amber Capital presiona a Suez para sacar el máximo beneficio de Agbar

El fondo "activista" Amber Capital presiona a su participada Suez para sacar el máximo beneficio de Aguas de Barcelona (Agbar). Este fondo ha emitido el consejo de venta de toda las acciones de Agbar en manos de la francesa y lo hace en un momento clave para la compañía, que presenta su plan estratégico este próximo mes de noviembre.

"Suez está haciendo ahora su revisión del plan estratégico y en este marco, Amber Capital ha pedido incluir a Agbar en las operaciones de desinversión", han señalado fuentes del mercado a Vozpópuli. "Se trata de un perfil inversor que no tiene miedo a dar la cara y no esconde sus pretensiones", han puntualizado. "Su objetivo, legítimo, es sacar el máximo beneficio de la empresa de la que es accionista", han apostillado las mismas fuentes. Con las subidas de este jueves y viernes, la compañía francesa alcanza máximos anuales, niveles no vistos desde noviembre del pasado año, hasta los 13,20 euros por título. Desde Criteria han declinado realizar comentarios de esta operación.

Según el análisis remitido por Amber Capital, firmado por su fundador y vicepresidente de Prisa, Joseph Oughourlian, a Suez, la empresa francesa "se enfrenta a varias dificultades para cumplir con las expectativas" establecidas por el anterior equipo directivo. La llegada de un nuevo equipo gestor es una "oportunidad" para revisar su plan estratégico y retomar la senda de la "creación de valor para su accionistas".

Para los cálculos, Amber ha tenido en cuenta datos históricos publicados por Suez durante los últimos diez años. Por ello, han señalado que la evolución del precio de la acción ha sido inferior a la de empresas comparables en este tiempo, debido principalmente a la "mala asignación de capital". Por este motivo, consideran que Suez debe reiniciar su plan y volver a la senda de la creación del valor. Espera, además, que se concrete este plan de cara al próximo trimestre y Suez ya ha anunciado que lo presentará en noviembre.

1.000 millones de euros

La venta de Agbar España afloraría más de 1.000 millones de euros (12 veces ebitda) a la cotización actual, equivalentes a casi dos euros adicionales en el beneficio por acción, "la ratio que más importa a los accionistas", aclara Amber.

A su juicio, el nuevo consejero delegado de Suez, Bertrand Camus, y su equipo deberían poder elevar ratios sobre el retorno del capital empleado con esta operación, entre los 150 y 300 puntos básicos, frente al 6,2% actual. El fondo activista tiene una "gran confianza en el futuro" en la participada y ve una "nueva Suez" si se lleva a cabo la recomendación.

Agbar provee de agua corriente a Barcelona y su área metropolitana a través del Consorcio Aigües de Barcelona, del que posee el 70%. El 30% se lo reparten a partes iguales el Área Metropolitana de Barcelona, presidida por Ada Colau, y Criteria.