El dentista social, un dolor de muelas para Ada Colau

A poco más de cinco meses para las elecciones municipales en toda España, Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, pretende sacar adelante "el dentista social", una medida tildada de electoralista por el mismísimo Colegio de Odontólogos de Cataluña.

El dentista social de Colau pretende cubrir a 36.000 pacientes, un número elevadísimo ya que por el momento solo se contratarán a cuatro dentistas, según ha explicado Javier Mulleras, portavoz del PPC en el Ayuntamiento de Barcelona, en declaraciones a Vozpópuli.

Los dentistas de Colau tendrían que atender a 25 personas al día, incluso en domingos y festivos

De esta forma, cada uno de los facultativos tendría que atender a 25 personas al día, trabajando domingos y festivos, es decir, a un paciente a la hora, una ratio desmesurada para cualquier persona que trabaja en este ámbito. Unos números que desmontan la medida por sí misma. Además, la alcaldesa de Barcelona no podrá poner en marcha este nuevo negocio del Ayuntamiento hasta el próximo año.

Colau ha asegurado que serían atendidas unas 18.000 personas y que en un solo centro trabajarían 23 profesionales en los barrios de Sant Martí, Sant Andreu o Nou Barris, "donde son más las personas que no van al dentista por motivos económicos".

Para el PPC, la medida es "demagógica y electoralista"

Según el PPC, el proyecto es "ficticio" porque no se pondrá en marcha hasta dentro de un año, y tan sólo hay cuatro dentistas dedicados al proyecto de Colau para una ciudad que tiene más de un millón y medio de habitantes. Al tiempo que ha advertido que Colau "no es competente" para aplicarlo. Mulleras ha dejado claro que aún no se les ha facilitado la memoria económica del proyecto y tampoco tiene sentido que sea BSM la encargada de gestionar los dentistas municipales.

El PDECat, por su parte, ha cargado contra la alcaldesa. "Tras prometer rebajas en la funeraria y el agua, el populismo de la alcaldesa Ada Colau ofrece ahora, a cinco meses de las elecciones, dentista a precios sociales", ha indicado el grupo municipal.

Colau tendría que sumar al PSC para sacar adelante la medida

Ada Colau ha prometido poner en marcha un dentista a precios populares y sin tener competencias para ello, ya que la Sanidad depende del Gobierno autonómico, ahora en manos de Quim Torra. La promesa se iniciará si Colau consigue el apoyo de cuatro grupos parlamentarios: Barcelona en Comú (11), ERC (5), PSC (4) y los tres diputados de las CUP. En contra de la medida se han posicionado PP, Cs y CiU, ahora PDECat.

Colau pretende desarrollar el dentista social, cuyo precio es la mitad que el habitual. Por ejemplo, un ciudadano que acuda a realizarse una limpieza tan solo pagaría 30 euros frente a los 60 que cuesta actualmente en el sistema privado.

No obstante, ni tiene la competencia para implementarla ni tampoco la empresa pública encargada de la gestión ostenta en sus estatutos esta actividad. Y es que, Barcelona Servicios Municipales, BSM, es la encargada, entre otros, del servicio de bicicletas de Barcelona, párkings y parques municipales, sin que contemple servicios sanitarios dentro de sus competencias. "Tendría que cambiar los estatutos", han advertido fuentes municipales del PDECat a Vozpópuli.

Revés del Colegio de Odontólogos de Cataluña a Colau

Los dentistas de Cataluña han mostrado "su firme y total desacuerdo" a la medida. En este sentido, han denunciado la falta de consenso de Colau, ya que no ha habido diálogo ni interlocución antes de elaborar y hacer pública esta iniciativa.

Colau pretende cobrar por una extracción dental, cubierta por el sistema sanitario Los odontólogos:

De hecho, el Colegio de Odontólogos de Cataluña no ha podido emitir su opinión sobre este proyecto, elaborado desde hace meses por el Ayuntamiento de Colau, que tan solo se ha reunido con los dentistas el pasado 8 de enero para anunciarles las líneas generales de esta promesa electoral, sin llegar a concretar ni entregar una memoria económica del documento, para justificar mínimamente la misma.

El mismo Colegio ha denunciado la falta de "rigor, eficacia e idoneidad del proyecto". Por ejemplo, incluir entre los tratamientos las extracciones dentales cuando esta es una prestación cubierta por el sistema sanitario público, y cobrar por ellas.

Se trata de una "publicidad engañosa", han respondido en un duro comunicado los odontólogos a Colau. "No es cierto que se pueda afirmar que la propuesta de clínica municipal ofrece precios un 40% más económicos, y al mismo tiempo es más que dudoso que se pueda llegar a atender a 36.000 pacientes anuales", han argumentado. Asimismo, han recordado que ayudaron a crear la "Clínica Solidaria", una proyecto de Creu Roja Catalunya para ofrecer el dentista gratuito a las personas más desfavorecidas y con criterios de equidad en el acceso.