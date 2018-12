La ANC quiere dominar las cámaras de comercio catalanas

La inversión extranjera recibida en España, por comunidades, con un acumulado del año 2018, indica que la Comunidad de Madrid ha tenido un 85,5% de inversión, mientras Cataluña se ha quedado en el 5,3%. Esto significa que de los 34.897 millones de euros invertidos, 29.830 millones de euros se quedaron en Madrid y 1.850 millones de euros en Cataluña.

A esta desaceleración económica debemos añadir las empresas que han trasladado su sede social desde que empezó el proceso soberanista. Sólo a la Comunidad de Madrid se han trasladado 2.339 sociedades, con una facturación global de 47.865 millones de euros. En total se han marchado 5.350 empresas y su número puede aumentar teniendo en cuenta que el soberanismo sigue activo en Cataluña.

Cámaras de comercio

Desde el verano está pendiente la elección de nuevos presidentes en las 13 cámaras de comercio existentes en Cataluña. A día de hoy no se han puesto de acuerdo y los diferentes actores están moviendo sus piezas. Convencidos de que el final de todo será el triunfo del pulso al Estado español, poco les influyen en su proyecto los datos dados anteriormente. Es más, la ANC quiere que las cámaras estén al servicio del independentismo. Cámaras por la república para un comercio made in Catalonia.

Su intención es que las 13 cámaras de comercio trabajen, en exclusiva, para defender el mundo empresarial catalán que aún no ha trasladado su sede social. Descartan los intereses de otras cámaras de comercio a nivel nacional y de aquellas empresas que no se han quedado en Cataluña para defender los intereses de la ANC.

El procés debe marcar el futuro empresaril de Cataluña. Es más, la intención de la ANC es premiar a aquellas empresas afines a la república catalana. Buscan la soberanía económica, con una red empresarial afín a sus intereses. Y no consolidar aquellas que no estén dispuestas a permanecer en Cataluña o no apoyen a ciegas el procés.

La ANC está dispuesta, y así lo ha declarado en varios comunicados, a organizar campañas de boicot contra todas las empresas no afines. Y esto lo realizará a través de las cámaras de comercio. Consideran que dominar las cámaras de Barcelona, Tarragona, Lérida, Reus, Sabadell o Terrassa tiene la partida ganada. Si la ANC gana o pierde su apuesta lo sabremos en mayo de 2019.