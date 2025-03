SCAYLE, premiado por la renovación del superordenador ‘Caléndula’

El Centro de Supercomputación de Castilla y León (SCAYLE) ha recibido el Premio Transformación Digital de la Asociación Aslan –formada por fabricantes, operadores, integradores, centros de datos y proveedores de servicios cloud comprometidos con la innovación TIC y ciberseguridad– dentro de la categoría de ‘Infraestructuras digitales al servicio de las administraciones públicas’ por la renovación del superordenador ‘Caléndula’.

La Junta de Castilla y León ha sido reconocida por su notable impulso a la investigación científica, especialmente en el campo de la inteligencia artificial. Este reconocimiento destaca el compromiso de la Junta con el avance tecnológico y su apoyo a proyectos innovadores que promueven el desarrollo científico en la región. En un esfuerzo por fomentar la investigación, la Junta ha implementado diversas iniciativas que buscan fortalecer la infraestructura tecnológica y académica. Estas acciones no solo benefician a la comunidad científica, sino que también posicionan a Castilla y León como un referente en el ámbito de la inteligencia artificial a nivel nacional e internacional.

¿Cómo la Junta impulsa la inteligencia artificial?

El compromiso de la Junta de Castilla y León con la investigación se traduce en la creación de programas de financiación y apoyo a investigadores y centros de estudio. Estas medidas están diseñadas para facilitar el acceso a recursos y herramientas necesarias para el desarrollo de proyectos innovadores. La colaboración con universidades y centros de investigación es un pilar fundamental en esta estrategia, permitiendo que las instituciones académicas de la región se conviertan en incubadoras de talento y conocimiento.

A través de estas alianzas, se busca potenciar el impacto de la investigación científica en la economía y sociedad de Castilla y León. La inteligencia artificial se ha convertido en un área prioritaria para la Junta, que ha destinado fondos específicos para su desarrollo. Este enfoque responde a la creciente importancia de la inteligencia artificial en diversos sectores, desde la industria hasta la medicina. La Junta ha identificado el potencial de esta tecnología para transformar procesos y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, se han establecido líneas de investigación que abordan desafíos como el aprendizaje automático, la robótica y la ética en la inteligencia artificial, asegurando un desarrollo responsable y sostenible.

El impacto de la inteligencia artificial en la región

El impulso a la inteligencia artificial en Castilla y León no solo se refleja en el ámbito académico, sino también en el tejido empresarial de la región. Las empresas locales están comenzando a integrar soluciones basadas en inteligencia artificial para optimizar sus operaciones y mejorar su competitividad. Este proceso de transformación digital está siendo respaldado por la Junta, que ofrece asesoramiento y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. De esta manera, se busca que la inteligencia artificial no solo sea un motor de innovación, sino también un catalizador para el crecimiento económico regional. La Junta de Castilla y León ha implementado políticas que promueven la transferencia de conocimiento entre el sector académico y el empresarial.

A través de programas de colaboración, se fomenta la aplicación práctica de los avances científicos en el mercado, generando nuevas oportunidades de negocio. Esta sinergia entre investigación y empresa es clave para el desarrollo sostenible de la región y para consolidar a Castilla y León como un hub de innovación tecnológica. La Junta continúa trabajando en el fortalecimiento de estas relaciones para maximizar el impacto de la inteligencia artificial en todos los sectores.

La formación de talento especializado es otro de los ejes de la estrategia de la Junta para impulsar la inteligencia artificial. Se han desarrollado programas educativos y de capacitación que buscan dotar a los estudiantes y profesionales de las habilidades necesarias para enfrentar los retos del futuro. La colaboración con universidades y centros de formación es esencial para asegurar que la región cuente con una fuerza laboral preparada para liderar el avance tecnológico. Estos esfuerzos están orientados a crear un ecosistema de innovación que atraiga talento y fomente la investigación de vanguardia