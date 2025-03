La Junta de Castilla y León pone en marcha el precinto digital de caza mayor para facilitar su gestión, favorecer una práctica sostenible y garantizar el futuro de la actividad

Información de la Junta de Castilla y León

El BOCYL ha publicado la Orden por la que se regula el sistema de control telemático de las capturas efectuadas en los cotos de caza de Castilla y León para el traslado de las piezas de caza o de sus partes, que consta de dos sistemas de acceso:

Aplicación para titulares cinegéticos, que está disponible en la web ( https://www.capturascotos.app/ ) y aplicación para cazadores denominada CAPTURCYL, que está disponible en la plataforma Google Play Store para dispositivos móviles con sistemas operativos Android y en la plataforma Apple Store para aquellos dispositivos móviles basados en sistemas operativos iOS.

Los manuales de usuario y tutoriales están disponibles en la página web

Este nuevo sistema se pone en marcha de acuerdo con lo que establecía la actual Ley de Caza de Castilla y León, aprobada en el año 2021, y que tenía entre otros objetivos facilitar las gestiones administrativas a los cazadores y a los titulares cinegéticos.

La Consejería, en colaboración y como sugerencia de la Federación de Caza de Castilla y León, ha optado por dar la posibilidad al titular del coto de caza de elegir entre el precinto digital a través de la aplicación en el móvil o el precinto en papel que deberá rellenar el cazador una vez abata a la pieza. En esta última opción, el cazador deberá transmitírselo al titular del coto para que la incluya manualmente en la aplicación web. Sin embargo, el uso de la aplicación en el móvil incorpora automáticamente los datos de la captura en la aplicación web. En ambos casos está garantizada la trazabilidad de la caza y, por tanto, su legalidad ante los agentes medioambientales, celadores de medio ambiente de la Junta de Castilla y León o agentes de la Guardia Civil.

El sistema permite que el titular cinegético del coto de caza opte por uno u otro modelo de precintado, es decir, si los cazadores de su coto utilizarán la aplicación móvil o bien el formato papel.

Una aplicación web de gestión para los titulares

La Junta de Castilla y León ofrece a los titulares cinegéticos una sencilla e intuitiva aplicación web donde gestionar con facilidad y rapidez todas las autorizaciones, cupos, fechas, cazadores y avisos. Esta aplicación web recogerá automáticamente los datos de las capturas registradas por los cazadores que utilicen la aplicación CAPTURCYL desde su móvil. Sin embargo, si el cazador utiliza el precinto en formato papel, el titular del coto deberá introducir en la aplicación web los datos del cazador y de la pieza abatida, en un periodo máximo de 7 días desde la captura.

Las ventajas para el titular cinegético de esta aplicación web son las siguientes:

Inmediatez para disponer de los precintos asignados a su plan cinegético al comienzo de la temporada, sin necesidad de desplazarse al Servicio Territorial a recogerlos físicamente, o esperar a que le sean entregados por un servicio de mensajería.

asignados a su plan cinegético al comienzo de la temporada, sin necesidad de desplazarse al Servicio Territorial a recogerlos físicamente, o esperar a que le sean entregados por un servicio de mensajería. Facilidad para gestionar los precintos y distribuirlos entre los cazadores.

La aplicación permite que el titular cinegético, en cualquier momento, pueda asignar precintos a cualquier cazador, esté donde esté, de forma instantánea.

La aplicación permite que el titular cinegético, en cualquier momento, pueda asignar precintos a cualquier cazador, esté donde esté, de forma instantánea. Evita desplazamientos, gastos en gestoría o mensajería para hacer llegar los precintos al cazador.

para hacer llegar los precintos al cazador. Mejora el seguimiento de las capturas del coto de caza

El sistema de control telemático de las capturas permite que el titular del coto conozca en tiempo real la situación de las capturas de caza mayor y, por tanto, el cumplimiento de los cupos de su plan cinegético.

Una aplicación sencilla e intuitiva en el móvil del cazador

Los cazadores que utilicen la aplicación en su teléfono móvil dispondrán de una herramienta muy sencilla y fácil de usar, para cuyo acceso no se requiere ni de correo electrónico ni de certificado digital. En dos sencillos pasos precintarán digitalmente la pieza abatida y se generará automáticamente un código QR, que es el justificante de la legalidad de la captura.

Esta aplicación no geolocaliza al cazador. Únicamente cuando se abate la pieza y se utiliza el precinto digital, se localizará ese lugar. El cazador no tendrá que preocuparse frente a la falta de cobertura, puesto que la aplicación no necesita disponer de ella en el momento de registrar la captura. Los datos de la captura serán enviados al sistema cuando el dispositivo nuevamente tenga cobertura.

Las ventajas para el cazador son las siguientes:

Disponer en su móvil de las autorizaciones digitales de forma automática

Evita las pérdidas y extravíos que ocurrían con los precintos físicos

Permite compartir los precintos digitales entre los socios o compañeros del coto.

Seguridad jurídica para cazador.

Asegura la trazabilidad de las piezas de caza o sus partes.

Sistema alternativo en formato papel

La Consejería ha mantenido reuniones permanentes con la Federación de Caza de Castilla y León para que la implantación del sistema de control telemático de las capturas sea progresiva y no suponga dejar fuera a aquellos cazadores que no puedan utilizar la aplicación móvil.

Por este motivo se ha diseñado un sistema alternativo en el que el titular, bajo su criterio y responsabilidad, podrá asignar autorizaciones en formato papel a aquellos cazadores que determine.

El titular del terreno solo podrá emitir una autorización por cada pieza del cupo contemplado en el plan cinegético. En este sentido, el cazador tendrá que llevar tantas autorizaciones en papel como piezas tenga autorizadas.

Efectuada la captura de la pieza, el cazador deberá rellenar a mano la fecha y declarar responsablemente que lo ha comunicado al titular cinegético, quien dispondrá de 7 días para su grabación en la aplicación para titulares.

Un sistema de control fácil de utilizar

La Junta de Castilla y León implantó el sistema de precintado de las piezas de caza mayor en 1995. En la anterior temporada cinegética 2024-2025 se puso a disposición de los titulares cinegéticos 65.000 unidades de precintos físicos. El sistema generaba problemas logísticos y de eficacia en cuanto a la puesta a disposición de los precintos a los cazadores. Por otra parte, su uso impedía ser aplicado a otras especies, como el jabalí, por el volumen de capturas anuales.

El sistema anterior exigía además que una vez abatido el animal, el cazador enviase un trozo del precinto al titular cinegético quien, a su vez, debía enviarlo al Servicio Territorial en un plazo máximo de 15 días.

A todo esto, hay que añadir la elevada cifra de recurrentes pérdidas o extravíos de precintos o de sus matrices a lo largo de la temporada de caza.

Con este sistema de precinto digital, la caza se adapta al uso de nuevas tecnologías que permiten una mayor eficiencia en su gestión, facilitan la actividad a sus usuarios y favorece una actuación transparente y sostenible como demanda el resto de la sociedad.