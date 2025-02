Zapatero y Bono tutelan a los socialistas saharauis en sus relaciones con Rabat

La capital grancanaria ha acogido este jueves un encuentro del socio norteafricano de la Internacional Socialista con 130 representantes en medio de graves problemas en Marruecos con la fiesta del cordero, que este 2025 no se celebra porque la gente no puede pagarlos, y la carencia del caviar de los pobres: las sardinas que se capturan en aguas saharauis de las que el Polisario reclama su soberanía desde hace 50 años.



Ni una palabra se ha mencionado sobre estos aspectos clave en la conferencia del Movimiento Saharauis por la Paz (MSP) que el Polisario no reconoce pero sí la Internacional Socialista (IS) que preside Pedro Sánchez. El Gobierno de Canarias tuvo presencia con el director general de Relaciones con África, Luis Padilla. Entre los nacionales españoles participantes dos nombres: el profesor Rafael Esparza, antiguo líder del PSOE de Las Palmas, y el politólogo Ignacio Ortiz.



Sánchez ha mandado a Las Palmas a dos emisarios: José Bono y José Luis Rodríguez Zapatero. El primero presencialmente y el segundo en remoto a última hora. Ambos han pedido a sus colegas socialistas saharauis que sigan la senda del "creíble" plan regional de Mohamed VI para los antiguos territorios españoles frente a Canarias.



El exministro José Bono enfatizó que el Sáhara Occidental no es lo mismo que una provincia de Marruecos y que la soberanía sobre el territorio "tampoco" es una solución. Subrayó la importancia de la negociación, afirmando que "la solución está en la negociación, la solución está en la vía de la autonomía". En este sentido, instó a conocer "sin prejuicios" la realidad marroquí.



Rodríguez Zapatero destacó "la necesidad" de superar los conflictos y apostar por la paz, señalando la importancia de "perseverar, tener paciencia, creer en las convicciones y estar firmemente decididos a que los pueblos se entiendan y las diferencias se superen".

Las cosas de comer

El debate sobre en plan de autonomía del Sáhara en Las Palmas coincide con el incremento de los precios del pescado en Marruecos ha cobrado fuerza tras el fin del período biológico, especialmente en relación con la sardina, con capturas significativas en varios puertos y que proceden del Sahara. Aunque algunos profesionales del sector niegan que los precios mayoristas hayan caído a 0.27 euros por kilogramo, reconocen que la crisis de intermediarios sigue afectando los precios.



A la crisis del pescado hay que sumar la decisión del Rey Mohammed VI de cancelar los sacrificios durante el Eid al-Adha debido a la sequía ha generado expectativas de una reducción en los precios de la carne roja en Marruecos. Profesionales del sector consideran que esto aliviará la presión sobre el rebaño nacional y llevará a los comerciantes a vender ovejas en los mercados para el consumo diario, en lugar de reservarlas para la festividad.

Sardinas de 'las provincias del Sur'

Los consumidores, especialmente durante el mes de Ramadán, exigen precios más accesibles, que varían entre 1.36 y 2.27 euros en diferentes ciudades, dependiendo de su proximidad a los puertos. Se han visto vendedores ofreciendo sardina a 0.45 euros por kilogramo.



Fuentes especializadas en el negocio de la pesca frente a Canarias indicaron este jueves a Vozpópuli que los puertos del El Aaiún no están recibiendo suficientes capturas y el puerto de Tan-Tan se ha convertido en el principal proveedor para El Aaiún. Además, la misma fuente mencionó que el puerto de Bojador se enfoca en la exportación y que los pescadores de Dajla aún enfrentan problemas para comenzar sus actividades.



La diferencia entre la pesca del Sáhara Occidental y al norte de Agadir, es que las sardinas están destinadas a la industria y a los mercados nacionales. Las sardinas industriales tienen un precio de referencia de 0.31 euros el kilo, mientras que las que no son aptas para la industria se venden a precios más bajos y se destinan al mercado interior



El puerto de Casablanca, como centro comercial, recibe sardinas a precios que oscilan entre 0.45 y 0.55 euros por kilogramo. Los intermediarios son considerados responsables del aumento de precios, y se prevé que estos continúen en ascenso, con el precio de la sardina en El Aaiún alcanzando 1.64 euros por kilogramo.