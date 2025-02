Zapatero y Bono se plantan en Las Palmas para defender la autodeterminación del Sáhara

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exministro de Defensa José Bono, participan este jueves en Las Palmas en una conferencia sobre el Sáhara Occidental que ha organizado los ex militantes del Polisario y que defienden una tercera vía sobre el plan de autonomía de Marruecos para los antiguos territorios de España al norte de Mauritania y sur de Tarfaya, según pudo confirmar este pasado fin de semana Vozpópuli de fuentes socialistas y saharauis.



En el encuentro de Las Palmas participará el RFD de Mauritania, el brazo socialista en ese país, pero no la antena de la Internacional Socialista en Argelia, el FFS, que discrepa de cualquier tesis sobre el Sáhara que no tenga en cuenta los intereses de los refugiados del Polisario en Tinduf.



La organización del evento al que viene Rodríguez Zapatero y Bono en Las Palmas, donde la Delegación del Gobierno ha previsto de un amplio dispositivo de seguridad, lo organiza el Movimiento Saharaui por la Paz (MSP) que desde este 2025 forma parte de la Internacional Socialista (IS). De hecho, uno de los motivos del congreso es tomar nota de la aceptación de ingreso en la IS que preside Pedro Sánchez. La última vez que Rodríguez Zapatero estuvo en Las Palmas fue en 2022 en el primer congreso del MSP y donde recordó que desde 2007, siendo presidente del Gobierno, respaldó el plan de autonomía del Sáhara que España respaldó en la ONU como una solución "creíble".



La reunión de Canarias de los saharauis ex polisarios que han girado a occidente se percibe en Las Palmas desde hace una semana con la llegada de notables de tribus del Sáhara que vienen convocados al debate del MSP y que se celebrará en un auditorio de una entidad financiera en la zona antigua de Las Palmas. Las fechas elegidas podrían estar relacionadas con el inicio del Ramadán apenas unos días después, periodo donde la capital grancanaria convive este año el mes religioso de los musulmanes con el desenfreno que permiten las normas municipales antirruidos.



En Marruecos, el partido que acogió a finales de 2024 una reunión de la IS en Marruecos, la Unión Socialista de Fuerzas Populares (USFP), ha dado luz verde a la entrada de MSP en la entidad supranacional socialista. En la documentación de la IS que ha cotejado Vozpópuli hay un detalle: la organización que lidera Pedro Sánchez diferencia Marruecos del Sáhara. De hecho, USFP está en Marruecos, MSP en el Sáhara Occidental.



En Argelia, la antena del IS coincide plenamente con las tesis del Polisario y de partidos en España como Podemos o Sumar: Youcef Aouchiche, secretario general del Frente de Fuerzas Socialistas (FFS) dijo a finales de 2024 que "quienes colaboran con el régimen marroquí en la cuestión saharaui" violan "las resoluciones de las Naciones Unidas" y generan "complicidad" con "todo el sufrimiento del pueblo saharaui, al que niega el derecho a la autodeterminación y constituye una clara hostilidad hacia Argelia, para quien el proyecto de organizar un referéndum de autodeterminación en el Sáhara Occidental en el marco de la ONU es una cuestión cardinal y no negociable".

La relación entre Canrias y Marruecos

El jefe de relaciones internacionales del MSP, Mohamed Cherif, no quiso dar detalles este viernes de los motivos del encuentro y, sobre las razones de ubicar en Las Palmas esta reunión, dijo que "además de vinculaciones emocionales con nuestros hermanos canarios, los notables tienen edad avanzada y un traslado a Canarias siempre será más fácil". Cherif apuntó que el MSP "a diferencia del Frente Polisario, rechaza y condena la violencia, aboga por una solución política duradera al conflicto del Sáhara" porque "los recientes cambios geopolíticos en la región han afectado a esta cuestión, contribuyendo a un mayor aislamiento del Polisario".



Esta penúltima semana de febrero en el Sáhara Occidental han pasado tres cosas, dos en clave política y una económica: ha visitado la antigua Villa Cisneros bajo pabellón español la ministra francesa de Cultura de origen bereber, Rachida Dati, donde dijo que "el futuro de esta región se inscribe en el marco de la soberanía marroquí", una delegación europea en la que participaba Podemos quedó atrapada en El Aaiún, la ciudad con más habitantes del Sáhara Occidental, cuando iba a una "misión" sobre Derechos Humanos "en el territorio ocupado por Marruecos".



La económica es que el precio del pulpo ha escalado desde los 4,19 euros a los 8,60 euros por kilo por las condiciones climáticas adversas al inicio de la temporada provocaron una reducción significativa de las capturas, alterando el ritmo de desembarques en los principales puertos de ambos países. Del pulpo viven los saharauis tanto en la órbita de Marruecos como los que están al sur, en Mauritania, y esto es clave para las exportaciones y la capacidad de compra en el sector inmobiliario de Las Palmas, ciudad inundada de dinero procedente del antiguo territorio español y de Mauritania, que tutean a la inversión europea en la compra de casas de nueva construcción.



Desde 2024, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló los acuerdos comerciales de 2019 entre los Veintisiete y Marruecos en materia de pesca y alegó que el pueblo del Sáhara Occidental no prestó su consentimiento a ellos. La corte con sede en Luxemburgo decidió mantenerlo en vigor durante doce meses hasta noviembre de 2025, habida cuenta de las consecuencias negativas graves para la acción exterior de la UE que entrañaría su anulación inmediata y por razones de seguridad jurídica.



En noviembre se cumplen 50 años de la yihad marroquí sobre el Sáhara Occidental y que llamó Marcha Verde. En 2019 el Frente Polisario, que afirma representar al pueblo del Sáhara Occidental, interpuso ante el Tribunal General de la UE, primera instancia judicial del club comunitario, una serie de recursos de anulación contra los acuerdos comerciales sobre pesca y agricultura cerrados entre Marruecos y los Veintisiete. MSP, ex polisarios, pugna por el control de la legitimidad internacional y pide un estatuto de negociador, cosa en la que discrepa el Polisario que lidera Brahim Gali.