Turismofobia en Canarias: la encrucijada entre las viviendas vacacionales y la 'muerte al turista'

La turismofobia que los operadores del sector servicios han denunciado que existe en Canarias ya forma parte del día a día de los isleños y los extranjeros que visitan las islas. Desde pintadas de 'muerte al turista' aparecidas en la prensa británica por un hecho aislado en Tenerife a concentraciones desde 2024 donde se mezcla la llegada de inmigrantes con el mantra de la expulsión de familias de áreas urbanas para ponerlas en alquileres de corta estancia por las dudas legales que hay sobre 'okupación' en un territorio donde el turismo representaba el 35% del PIB de Canarias antes de la pandemia y el auge del alquiler vacacional en Canarias ha llevado a la construcción de 10 pisos nuevos al día. El vicerrector de la Universidad Hespérides, Gonzalo Melián, señala que la nueva norma canaria sobre el alquiler vacacional dañará a "pequeños propietarios" que se han sumado a "la democratización del turismo que han propiciado los avances tecnológicos" con plataformas tipo Booking o Airbnb. "Si no se amplía la oferta de vivienda, los precios no bajarán. Esta ley no resuelve el problema y perjudica la oferta turística", subraya Melián.



Y es que en ciudades como Las Palmas, el 67% del suelo está clasificado como no urbanizable y el crecimiento del stock de viviendas en Canarias fue de apenas un 0,7% anual entre 2020 y 2023. Mientras el turismo sube en las zonas donde hay ahora llegada de turistas por el alquiler vacacional se produce un hecho paradójico: los delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias cayeron un 14,4% en Las Palmas en 2024 al igual que hubo un 22,2% menos de robos con fuerza.



El Centro Ruth Richardson de la Universidad de las Hespérides ha lanzado su primer informe titulado 'Turismo y vivienda en Canarias: ¿amigos o enemigos?', dirigido por el economista Daniel Fernández Méndez. Este informe llega en un momento clave, con el Proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas en trámite parlamentario. La norma busca restringir el alquiler vacacional para aliviar la crisis habitacional en el archipiélago, atribuyendo el encarecimiento de la vivienda al crecimiento del turismo y la reducción de la oferta residencial.

El profesor de Economía y Finanzas de la Universidad Hespérides, David Fernández, subraya que "existe un déficit de 7.000 viviendas al año, pero en los últimos ejercicios no se ha alcanzado esa cifra. No es que no se pueda construir más, se hizo en el pasado - más allá de en la burbuja inmobiliaria -, como en 1997, cuando se edificaron 12.000 viviendas al año" y agrega que "los municipios con mayor porcentaje de vivienda turística suelen ser municipios pequeños con clara vocación turística y escasa población" como Yaiza, La Oliva, Teguise. "Los residentes canarios no suelen elegir estas zonas turísticas como lugar de residencia habitual, pues en su gran mayoría priorizan asentarse en urbes más grandes, con mayor disponibilidad de servicios".



Sin embargo, el informe del Centro Ruth Richardson cuestiona esta premisa y aporta datos que sugieren un replanteamiento del enfoque legislativo. “Las causas principales del incremento del coste de la vivienda obedecen, sobre todo, a la limitada construcción de nuevos inmuebles y a barreras normativas que frenan la expansión del suelo urbanizable y la densificación urbana”, sostiene el documento. Daniel Fernández explicó durante la rueda de prensa que la solución más efectiva pasa por agilizar la construcción, aumentar el suelo urbanizable y permitir mayor densidad en núcleos urbanos, en lugar de limitar el turismo.



El análisis revela que la construcción de viviendas en las Islas está estancada, con un crecimiento del stock de apenas un 0,7% anual entre 2020 y 2023, en contraste con el aumento de la demanda. En Las Palmas de Gran Canaria, el 67% del suelo está clasificado como no urbanizable, lo que limita la oferta de nuevas viviendas. Además, el informe señala que la expansión del alquiler vacacional no es la causa principal de la subida de precios en la mayoría de los municipios canarios y que algunas leyes de protección a inquilinos han tenido efectos contraproducentes, generando inseguridad jurídica para los propietarios.



El Centro Ruth Richardson enfatiza que el turismo es un pilar económico irrenunciable para Canarias y que demonizar a esta industria no resolverá la crisis de vivienda. La presentación del informe también marcó el primer acto público del Centro Ruth Richardson, cuyo objetivo es convertirse en un referente en el análisis de políticas públicas y de la coyuntura económica a nivel nacional, y en un espacio para la discusión de ideas que promuevan el progreso y la transparencia. Gonzalo Melián Marrero, vicerrector de la Universidad de las Hespérides, afirmó que este informe y los futuros informes contribuirán al debate público sobre los asuntos de interés de la ciudadanía canaria.