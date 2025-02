Los trabajadores de la hostelería canaria amenazan con boicotear la campaña de Semana Santa

La Semana Santa de este 2025 concluye el domingo, 20 de abril, es decir, cuando se cumple un año de la parálisis de las islas Canarias por movilizaciones de decenas de miles de personas que salieron a las calles en las ocho islas de Canarias, y también fuera del archipiélago, para pedir al unísono un giro en el modelo turístico de masas y, por extensión, del marco socioeconómico de la comunidad autónoma. La Semana Santa de este año puede verse sacudida por una huelga general del turismo en las islas y el pacto regional entre nacionalistas y PP intenta que las partes eviten la podemización de la industria del sector servicios de Canarias.



Las marchas del 20 de abril de 2024 recogían una expresión de hartazgo por índices de pobreza, los salarios, la escalada de los precios de los alquileres o la saturación de las carreteras y de los espacios naturales, que se cristalizó en una cita que ha evocado a las grandes movilizaciones históricas vividas en Canarias: la de 2002 contra la instalación de torres de alta tensión en la corona forestal de Tenerife y la de 2014 contra las prospecciones de petróleo frente a las costas de Lanzarote y Fuerteventura.



En 2024 el negocio del turismo en Canarias, con 17,7 millones de turistas llegados a las islas en ese ejercicio, generó 100 millones de noches registradas y 22.000 millones de gasto generado, de los que 9.500 millones de euros correspondieron a alojamiento. Para el presidente del Consejo Económico y Social y vicepresidente de la entidad empresarial Excelcan, José Carlos Francisco, más allá de las pretensiones laborales del personal el sector turístico canario es "enormemente competitivo porque sus empresas y sus trabajadores son buenos".



Pero el mercado canario tiene riesgos con la competitividad. Los problemas de cualificación surgen "porque siempre se quiere más, le pasa a otros destinos, pero tenemos que sentirnos orgullosos: la gente no sólo viene porque el clima es bueno, en Bahamas te tratan a la patada", señala el dirigente empresarial, que destaca los "magníficos hoteles" que tiene Canarias y ha abogado por hablar de la parte positiva de una industria que se sigue renovando y que trabaja en favor de la descarbonización y la sostenibilidad del destino. Jessica de León, consejera de Turismo del Gobierno de Canarias (PP), ha criticado en el Parlamento de Canarias al PSOE por desvirtuar el debate sobre salarios en las islas, argumentando que "el principal problema que enfrentan los canarios hoy es el precio de los alquileres".



Además, recordó que "el acuerdo actual está por vencer y es un buen momento para abrir el diálogo, teniendo en cuenta que el último convenio tardó seis años en cerrarse". De León también mencionó que ha habido reuniones entre el sindicato mayoritario y la patronal en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.



La mesa sindical del turismo en Canarias, compuesta por seis sindicatos, ha solicitado este martes al Gobierno de Canarias que actúe como mediador en las negociaciones con las patronales del sector, exigiendo un aumento salarial mínimo del 3,5%, que beneficiaría a más de 150.000 trabajadores en las islas. Todos los sindicatos, excepto CCOO han establecido un objetivo inicial de incremento salarial del 5%, aunque consideran que el "suelo" debe situarse entre el 3,5% y el 4%. Han instado a los empresarios a ser "empáticos" y a reconocer el "sobresfuerzo" que han realizado los empleados en los últimos años, especialmente ante la falta de contratación.

Perspectiva de la patronal hotelera

La patronal hotelera de Tenerife ha expresado que el mercado canario no ofrece margen suficiente para implementar el aumento salarial solicitado por los sindicatos. Jorge Marichal, de Ashotel, señaló que "aunque hemos tenido buenos resultados en los últimos años desde la pandemia, los salarios continuaron aumentando mientras los hoteles estaban cerrados, y ahora estamos pagando los préstamos e hipotecas que firmamos para superar esa crisis". Marichal añadió que "es necesario abordar el absentismo y otros temas, como los complementos de antigüedad, que ya se habían cerrado hace tiempo y que los sindicatos han vuelto a demandar. Ellos tienen una serie de solicitudes que deben discutirse, pero nosotros también tenemos nuestras propias demandas, y si logramos un acuerdo, será beneficioso".

Próximos pasos en la mediación

Los sindicatos UGT, Intersindical Canaria, USO, FSOC, Sindicalistas de Base y Federación Sindical Canaria han decidido solicitar la mediación del Gobierno de Canarias como siguiente paso. Si las patronales responden de manera positiva, continuarán las negociaciones. Sin embargo, si no hay avances, no descartan movilizaciones en las próximas semanas, incluyendo una posible huelga del sector para Semana Santa, una acción que ya ha sido anunciada por Comisiones Obreras, que se ha distanciado del resto de organizaciones.



Miguel Pérez, secretario general de FSOC, ha manifestado su objetivo de "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores del turismo", especialmente tras los "grandes beneficios" que las empresas han obtenido del actual auge turístico en el archipiélago, con "cifras récord" que no se han reflejado en los salarios de los empleados. Francisco González, representante de UGT en la mesa, ha abogado por la necesidad de abrir los convenios antes de su vencimiento -el de Las Palmas el 31 de diciembre de este año y el de Santa Cruz de Tenerife a mediados de 2026-, ya que las subidas acordadas en 2022, del 10,5% en cuatro años, han llevado a un empobrecimiento del personal turístico.



González también ha destacado que estos convenios se firmaron en un contexto de incertidumbre debido a la guerra en Ucrania y las restricciones por la Covid-19. Ha expresado un optimismo moderado respecto a que las patronales se sienten a negociar y apliquen los incrementos salariales, los cuales deben implementarse "sin absorción ni compensación".