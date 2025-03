Ángel Víctor Torres revela que padece cáncer: reducirá su actividad política pero no abandona el Gobierno

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha decidido suspender su agenda pública tras anunciar que se someterá a una intervención quirúrgica en abril para tratar un cáncer que le ha sido diagnosticado. A pesar de esta delicada situación, Torres ha asegurado que continuará desempeñando sus funciones como ministro, sin necesidad de delegar competencias pero bajará el ritmo de trabajo. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, era conocedor de la enfermedad desde hacía "algunas semanas", según dijo en la red social X, antes Twitter.



Y es que el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, envió este domingo un mensaje a Torres con el siguiente texto: "Como te he comentado más de una vez en las últimas semanas mucho ánimo y mucha fuerza. Estoy convencido que tendrás una pronta recuperación". Un expresidente canario, Adán Martín, falleció en 2010 por un cáncer linfático detectado en 1999, es decir, fue jefe del Ejecutivo regional a medida que se trataba entre Tenerife y Barcelona.



Torres no deja el Ministerio de Política Territorial y tiene en Las Palmas margen de capacidad con la Delegación del Gobierno central en las islas, donde dispone de despacho a su disposición e infraestructura tecnológica para tratar la agenda de su departamento con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España García, y la secretaría general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez Páez, asumirán junto a la exvicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez Hernández, subsecretaria de Política Territorial y Memoria Democrática, el día a día del departamento.



El líder del PSOE canario deberá comenzar su tratamiento en la sanidad pública de Canarias cuya gestión ha sido el eje de su exposición pública desde finales de 2019, es decir, meses después de tomar posesión como presidente el Gobierno canario ya que debió afrontar la pandemia del Covid19 y los posteriores problemas surgidos con las contrataciones de material médico desde entonces. El 31 de enero de 2020, a última hora de la noche, el Centro Nacional de Microbiología confirmaba el primer positivo de coronavirus en España en un turista alemán en la isla canaria de La Gomera.



Torres fue reelegido líder del PSOE canario a finales de enero de 2025 en medio de las peticiones de dimisión del PP y de acusaciones por sus contactos con el empresario Víctor de Aldama como proveedor interpuesto de la sanidad insular durante la crisis sanitaria. A esa demanda, hay que añadir una serie de compras de recursos quirúrgicos que investiga la Fiscalía Europea con el llamado 'caso Mascarillas': 4,4 millones de compras de mascarillas no homologadas tras un proceso de adquisición que pudo ser irregular.



Este domingo al tiempo que hacía público el anuncio de cáncer era reelegido como líder del PSOE de Gran Canaria, Sebastián Franquis, que ha sido de facto el número dos de los socialistas canarios desde que Torres tomó posesión de su cartera ministerial. Franquis tendrá capacidad de maniobra para reforzar la aceleración de acuerdos con Coalición Canaria (CC), partido al que Torres ofreció respaldo parlamentario este 2025 a cambio de una salida del PP de la Administración canaria.



Durante su intervención en el congreso del PSOE de Gran Canaria, Torres informó que la cirugía está programada para finales de abril y subrayó que el cáncer que enfrenta es operable. Con serenidad, afirmó que seguirá activo en su cargo y afrontará este desafío con normalidad, transmitiendo un mensaje de tranquilidad. En su discurso, Torres compartió que las pruebas médicas realizadas recientemente confirmaron la presencia de tumores cancerígenos que requieren intervención quirúrgica. Sin embargo, enfatizó que el tratamiento es viable y expresó su determinación al afirmar: "Seguiré en activo" y "las cosas caminarán".



El ministro aprovechó la ocasión para destacar la importancia de enfrentar las adversidades con optimismo y fortaleza. Además, dedicó unas palabras a quienes atraviesan situaciones similares, recordando "a las mujeres y los hombres que se enfrentan en algún momento de su vida a algo semejante". Subrayó la relevancia de apostar por la ciencia y los servicios sanitarios, haciendo hincapié en que la prevención es clave.