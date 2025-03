Los sindicatos canarios ponen en jaque la viabilidad de las cadenas hoteleras nacionales

El sector turístico en Canarias, que representa el 35,5% del PIB regional y genera más de 170.000 empleos directos, enfrenta un panorama de tensiones laborales y empresariales. Las principales cadenas hoteleras nacionales con presencia en Tenerife, como Iberostar, Meliá, RIU, H10, Piñero y Hyatt, dueñas de 80 de los 204 hoteles que hay en esa provincia, han iniciado la creación de una nueva asociación empresarial para presionar en favor de nuevos criterios en la negociación de convenios colectivos. Este movimiento, que coincide con la tesis de CC.OO, surge por las diferencias salariales entre las provincias de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas, donde los convenios de hostelería de esta última presentan disparidades significativas a la baja.



En la isla de Tenerife el sindicato que lidera los comités de empresa es nacionalista: Se llama Sindicalistas de Base y forma parte de una alianza con el FSOC. A modo de ejemplo de cómo actúa, a finales de febrero de 2025 sorprendió a los turistas del hotel Spring Bitácora de Playa de las Américas por la "inacción ante la plaga de chinches que se extiende por el hotel y que no sólo está poniendo en riesgo la seguridad y salud de sus trabajadores". Sindicalistas de Base, con más de 1.200 delegados, es ya la tercera fuerza sindical en Canarias y desde 2021 es la primera fuerza sindical de comercio y la hostelería en Tenerife,y ha dado el salto a otras provincias como Madrid, Barcelona, Cádiz y Almería, creciendo principalmente en el ámbito de dos empresas: El Corte Inglés y Burger King.



El sindicalismo con enfoque nacionalista en Canarias se ha caracterizado por combinar la lucha por los derechos laborales con la defensa de la identidad cultural de las islas. Un referente importante en este ámbito es Intersindical Canaria, que está en Sindicalistas de Base, que se creó en 1994 a partir de la integración de diversas organizaciones, como la Confederación Autónoma Nacionalista Canaria (CANC), el Sindicato Obrero Canario (FSOC) y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias (STEC). Todas estas siglas están en 2025 bajo el paraguas de Sindicalistas de Base.



En Tenerife, donde surgieron las movilizaciones de abril de 2024 pidiendo frenar la llegada de turismo y regular el alquiler vacacional, los salarios en el sector hotelero son más altos porque así lo ha negociado la patronal Ashotel y Sindicalistas de Base mientras en Las Palmas los pactos salariales específicos se firman por los comités de empresa en cada establecimiento con una serie de topes.



En la propuesta que la central mayoritaria en el turismo de Tenerife ha entregado el 25 de enero de 2025 a Ashotel y a la que ha tenido acceso Vozpópuli se pide un 4,5% de incremento adicional sobre lo pactado actualmente en convenio y que "dicho incremento se incorporaría a un complemento que solo percibirían los trabajadores en situación de activo (no lo que estén en situación de incapacidad temporal". El 2% del vigente convenio (2022-2026), previsto a aplicar desde 1 de julio 2025 a 30 de junio de 2026, se adelantaría a enero de 2025.



Sindicalistas de Base pide "establecer una revisión salarial digna, acorde con la facturación y beneficios de sus empresas en los últimos años, y que permita a sus trabajadores recuperar el poder adquisitivo respecto a la revisión salarial establecida en el vigente convenio de hostelería, firmado en 2022, en un momento social y económico absolutamente distinto al actual. La organización sindical afirma que "lecciones a Sindicalistas de Base de Canarias pocas" y expone como ejemplo los acuerdos negociados en Sol Arona, Bahía del Duque e Iberostar Mirador del Duque. "Tras años de mayoría e incapacidad de UGT en sus Comités de empresa, o los salarios que la mayoría de CCOO tienen establecidos en el Pacto Salarial del Hotel Hard Rock Tenerife", indica su líder Manuel Fitas.



Estas diferencias de negociación se traducen en un coste laboral promedio superior al de Las Palmas, donde los convenios son más competitivos y los salarios más bajos. Según datos recientes, el salario medio en Canarias es de 1.873 euros brutos mensuales, pero en Tenerife los trabajadores del sector turístico pueden ganar hasta un 15% más que sus homólogos en Las Palmas, dependiendo del tipo de establecimiento y los acuerdos específicos. Por ejemplo: En las cadenas nacionales el sueldo medio es de 27.000 euros anuales y donde no hay pactos sociales no supera los 23.000 euros. En Las Palmas el salario medio representa una tarifa plana de 25.000 euros al año indistintamente del pelaje de la marca.



El turismo en Canarias generó en 2024 más de 9.500 millones de euros en ingresos por alojamiento y un gasto turístico total de 22.350 millones de euros. Con más de 217.000 camas hoteleras en el archipiélago, las cadenas nacionales gestionan una parte significativa de la oferta, especialmente en Tenerife, donde concentran más de 50.000 camas en 80 establecimientos.



El problema de buscar la armonización salarial entre ambas provincias y tender a un pacto regional es que no se sabe cómo empezar: ¿subiendo salarios en Las Palmas o recortando en Tenerife? La propuesta de las cadenas nacionales enfrenta la oposición de Ashotel y Sindicalistas de Base, que argumentan que incrementaría los costes operativos y reduciría su influencia sindical. Mientras tanto, los sindicatos denuncian la precariedad laboral en el sector, destacando que más del 30% de los trabajadores tienen turnos partidos y que el 75% de las enfermedades musculoesqueléticas afectan a mujeres, principalmente a las camareras de piso. El marco actual de convenios colectivos expira en 2026, lo que abre una oportunidad para rediseñar las negociaciones. Sin embargo, las huelgas previstas para Semana Santa añaden presión a una sostenibilidad empresarial de un mercado donde la turoperación está en manos de escasas empresas europeas porque desde la creación de euro el sector se ha atomizado. De 27 turoperadores en 2003 a apenas un puñado en 2025.