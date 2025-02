El repliegue de la Guardia Civil en Canarias pone más trabas a la lucha contra las mafias de la inmigración

La consejera de Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Barreto, lamentó la "retirada de efectivos" de las FSE de Canarias cuando "lo que queremos es todo lo contrario" y "más efectivos de la Guardia Civil" con "una plantilla desfasada de hace 20 años" para "la Canarias de hoy las distintas. Las palabras del Ejecutivo canario llegan tras saberse que el Grupo de Reserva y Seguridad 8 de la Guardia Civil en Canarias, que se encarga de la búsqueda de desaparecidos y de neutralizar amenazas terroristas, entre otros servicios especializados en seguridad, como la lucha contra organizaciones criminales, dejará de dar cobertura en las islas, según un comunicado de las organizaciones profesionales y sindicales. Canarias va a pedir al Ministerio del Interior datos de su agenda sobre el repliegue de agentes de élite de la Guardia Civil en las islas.



Barreto, a preguntas de Vozpópuli, dijo que la información que tiene en su poder es la que le han trasladado las organizaciones profesionales de la Guardia Civil y las demandas de cobertura de seguridad procedentes de municipios de las islas. La consejera autonómica de Seguridad del Gobierno de Canarias agregó que se debe ampliar el número de agentes del Cuerpo Nacional de Policía "porque seguimos trabajando con una plantilla desfasada para la población que tenemos y las distintas situaciones de problemas de seguridad que tenemos en nuestra tierra".



Sobre la colaboración de la Policía Canaria con Frontex, la agencia europea de fronteras de la UE, Barrero dijo que hay una diferencia entre las islas y Cataluña: la financiación. Porque el cuerpo regional canario no cuenta con dinero del Ministerio del Interior aunque "esa batalla terminará ganándose", dijo a preguntas de Vozpópuli la consejera Nieves Barreto. "Estaríamos encantados si estuviéramos igual de financiados que la policía catalana", dijo. Las islas tienen 281 efectivos a los que hay que sumar 141 más. Hasta 2024 había en las islas 192.



En España hay cuatro cuerpos policiales autonómicos y solamente la de Canarias no tiene aporte financiero del Gobierno central. En Cataluña se prevé que desde 2025 se celebre una Junta de Seguridad de Cataluña para que los Mossos d’Esquadra asuman competencias en materia de puertos y aeropuertos. El PSC y ERC han pactado que los Mossos actúen como "policía integral de Cataluña" para que "asuman competencias en materia de puertos y aeropuertos". Nieves Barreto apostilló que el cuerpo canario "no es una policía sustituta" y, por lo tanto, "lo que queremos" es que haya una presencia actualizada de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional.