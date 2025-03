El PP canario respalda el pacto PSOE-Junts pese "a los engaños e incumplimientos" de Sánchez

El PP canario ha optado por evitar discrepar con los nacionalistas con los que gobierna en las islas y dar por bueno la tesis de PSOE y Junts sobre el reparto de menas. El coordinador general del PP en Canarias y diputado autonómico, Jacob Qadri, ha manifestado que su partido en el archipiélago celebra la inminente realización del "reparto" de menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, subrayando que "no valoran" las acciones de otras regiones como Madrid.



Mientras se discute el reparto de menas, en Senegal se han detenido a 59 ilegales y los recursos logísticos que suman 400 los inmigrantes bloqueados desde el pasado viernes. En Rosso, entre Senegal y Mauritania, la aduana del segundo país ha detenido un grupo grupo de personas con 200.000 euros en efectivo cuyo origen podría estar relacionado con el pago a Canarias de servicios a las mafias migratorias.



La posición del PP de Canarias difiere, dada la cercanía que tiene sobre la llegada de irregulares a las islas desde África occidental, con el resto del partido en España. Qadri ha señalado que cada comunidad autónoma cuenta con "sus propios gobiernos, circunstancias y condiciones", y que en Canarias el PP, que gobierna con Coalición Canaria, y defiende lo que consideran más adecuado para los intereses del archipiélago.



En relación a la financiación, ha mencionado que existen "aspectos" que él calificaría como"dudas ante los engaños e incumplimientos" del Gobierno de España, y respecto a la partida de 100 millones de euros asociada al decreto, anunciada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que "ha hecho tantas promesas que no se han cumplido que es necesario ser cauteloso".



Al ser cuestionado sobre si los intereses de Canarias son diferentes a los del PP nacional o al de Madrid, Qadri ha reafirmado que la distribución facilitada por el decreto "era urgente y necesaria", y que han estado solicitándola insistentemente debido a que la situación en el archipiélago es "totalmente insostenible".

"No cerrar las puertas a futuros repartos"

"No vamos a entrar a valorar los intereses de otras comunidades autónomas, ya que no es nuestra competencia. Sin embargo, defendemos un reparto justo y equitativo que no genere agravios ni conflictos entre las distintas comunidades, especialmente para no cerrar las puertas a futuros repartos", dijo el líder del PP canario. Además, ha expresado que "no comprende" la demora en este proceso y considera que se ha llevado a la comunidad autónoma "a una situación límite".



"Se ha evidenciado que era responsabilidad del Gobierno de España llevar a cabo las acciones necesarias para este reparto, no de la comunidad autónoma ni de los partidos de la oposición. Somos conscientes de que esto no soluciona el problema de raíz, por lo que es fundamental que el Estado asuma la tutela de estos menores, ya que de lo contrario, en unos meses enfrentaremos el mismo problema y el mismo debate", ha añadido.



El PP aboga por "resolver el problema desde su origen" e instado a "incrementar el control de las fronteras y la seguridad", haciendo hincapié en la necesidad de desplegar Frontex "para supervisar las fronteras marítimas, que ha demostrado ser efectiva en lugares como el Mediterráneo oriental".



Qadri ha afirmado que "la postura del Partido Popular de Canarias es firme y no cambiará", y sobre lo que suceda en el Congreso, ha indicado que "lo que ocurra en las próximas semanas o meses no es relevante en este momento". "Es crucial que este documento que permitirá el traslado de menores migrantes a otras comunidades cuente con garantías para aquellas que los recibirán", concluyó.