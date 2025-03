Una misión internacional de la OSCE revisa el reparto de los menas en Canarias

Una misión de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) ha visitado Canarias para analizar la inmigración y la seguridad desde una perspectiva integrada en la agenda europea. Además del delegado del Gobierno central en las islas, Anselmo Pestana, el presidente canario, Fernando Clavijo, ha explicado las dificultades de la región que, a su juicio, sufre la región por el Ejecutivo central.



Este viernes, Clavijo, se reunió con la vicepresidenta de la OSCE, Daniela De Ridder, en el marco de una ronda de visitas a las islas para abordar la creciente crisis migratoria que afecta a la región. La reunión se llevó a cabo en un contexto de alarmante aumento de llegadas de migrantes a las Islas Canarias, que en 2024 alcanzaron cifras récord con casi 47.000 arribos, un fenómeno que ha puesto en jaque tanto a las autoridades locales como a las organizaciones internacionales.



De Ridder, quien preside el Comité Ad Hoc sobre Migración de la OSCE, destacó a Clavijo la importancia de abordar la inmigración irregular a lo largo de la ruta del Atlántico, que conecta la costa de África occidental, incluyendo Marruecos, con Canarias. Este trayecto ha cobrado notoriedad no solo por el número de migrantes que lo utilizan, sino también por la tragedia que representa: en 2024, aproximadamente 10.500 inmigrantes perdieron la vida o desaparecieron en su intento de alcanzar España por mar, un aumento del 50% en comparación con el año anterior.



Durante la reunión, Clavijo expuso la situación crítica que enfrentan las islas, donde la presión migratoria se ha intensificado debido a la vigilancia reforzada en las fronteras terrestres de Marruecos con Ceuta y Melilla. La OSCE, a través de su Comité, ha estado realizando visitas de campo a países en la primera línea de la migración, como Italia, Turquía y Marruecos, para entender mejor los desafíos que enfrentan y las mejores prácticas que se están implementando.



Uno de los puntos centrales de la discusión fue la necesidad de promover políticas migratorias que sean sensibles al género, dado que la violencia de género es tanto un factor que impulsa la migración como un riesgo que enfrentan los migrantes en tránsito. De Ridder enfatizó que es crucial identificar y proteger a las víctimas de violencia de género en el contexto migratorio, un área que requiere más atención y recursos.



Además, se abordó la importancia de la cooperación con terceros países, como Libia, Túnez y Egipto, para gestionar la migración de manera más efectiva. La OSCE busca no solo mitigar los efectos de la migración irregular, sino también abordar las causas subyacentes, incluyendo el cambio climático, que está impulsando a muchas personas a abandonar sus hogares.



La visita a Canarias se enmarca en un esfuerzo más amplio de la OSCE por entender y mejorar la situación de los inmigrantes en Europa. De Ridder anunció que el Comité planea realizar una visita a España en marzo de 2025, donde se centrará en la migración irregular a lo largo de la ruta del Atlántico Medio, con la esperanza de generar recomendaciones que puedan ser implementadas a nivel local y regional.



La reunión concluyó con un llamado a la acción, donde tanto Clavijo como De Ridder coincidieron en que la crisis migratoria en Canarias no solo es un desafío local, sino un problema que requiere una respuesta coordinada y solidaria a nivel internacional. La OSCE se comprometió a seguir trabajando en colaboración con las autoridades canarias para encontrar soluciones sostenibles que respeten los Derechos Humanos de los inmigrantes y garanticen la seguridad de las comunidades insulares.