El Gobierno canario sigue exigiendo el despliegue de Frontex en los países africanos emisores de inmigrantes

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, dijo este lunes a preguntas de Vozpópuli que "parece que carece de sentido" que "en origen", es decir, en África occidental, no haya dispositivo de control suficiente para evitar la llegada de embarcaciones con irregulares a las islas Canarias mientras la UE ultima anunciar su blindaje fronterizo antes del 30 de marzo. ¿Qué va a hacer Frontex en Canarias, lo mismo que ya hace Salvamento Marítimo o la Guardia Civil?, se preguntan las autoridades Canarias.



Cabello dijo que el Gobierno de Canarias ha exhortado al Gobierno central a movilizar "todos" los medios para frenar la sangría de vidas económicas. El viceconsejero portavoz canario agregó que el mes de febrero es clave para el haya despejado parte del horizonte del reparto de menas en el resto de España con el acuerdo entre PSOE, CC y, si llega, de Junts. Las autoridades canarias están confiadas que antes de junio pueda decirse que el acuerdo está armonizado.



Bruselas prepara una nueva legislación sobre retornos que, según la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, será presentada antes de finales de marzo, y el comisario de Asuntos Internos y Migración, Magnus Brunner, deberá ir avanzando sobre el despliegue de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en Senegal, Mauritania y Gambia. Los países africanos no quieren Frontex en sus aguas territoriales.



En origen, por ejemplo en Mauritania, el presidente Mohamed Ould Ghazouani, ha comenzado este mes de febrero en España donde ese encuentra de visita privada por segunda vez por un tratamiento ocular. Se trata, según ha podido saber Vozpópuli de fuentes mauritanas, de una inflamación benigna en el ojo izquierdo y formaría parte del tratamiento habitual, sin ninguna gravedad.



Pero en Mauritania hay problemas con la seguridad costera y ha debido paralizar la compra de patrulleras al fabricante chino Poly Technologies por presiones de EE.UU. En enero la CE ha estado entregando material de vigilancia fronteriza. En Senegal, la compañía fabricante naval Piriou entregará en 2025 tres patrulleras OPV 58S a la Marina senegalesa.



El pasado 30 de enero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha pedido a la CE que una mayor atención a la ruta migratoria atlántica y que la cooperación que el bloque comunitario desarrolla con los países candidatos o con los del Mediterráneo se extienda a los socios africanos en el Atlántico. Ya el pasado 2024 llamó la atención a Frontex para que "recupere la vigilancia marítima en aguas africanas del Atlántico", ya que el incremento de llegadas a Canarias tiene su origen en los países de origen y tránsito de la inmigración irregular. España mantiene una colaboración permanente con Frontex, con dos operaciones anuales, Indalo y Minerva, en las que participan la Policía Nacional y la Guardia Civil.



Marlaska ya calificó el pasado ejercicio de "decepcionante" las respuestas recibidas desde Frontex y criticó el que la agencia no haya alcanzado un acuerdo con ningún país africano del que parten embarcaciones hacia Canarias. Otro país de la UE que está en la misma clave que España es Finlandia y en la reunión informal de titulares de Justicia y Asuntos de Interior en Varsovia la secretaria de Estado de Interior, Antti Salminen, que ocupó la plaza de la ministra Mari Rantanen, que no pudo asistir por motivos de enfermedad, dijo que "enfrentamos a otros tipos de amenazas, como los Estados hostiles que utilizan a los inmigrantes como armas de influencia y coerción contra los Estados miembros de la UE" y que "debemos contar con medios efectivos para hacer cumplir las decisiones de retorno" porque "para nosotros es especialmente importante garantizar el retorno efectivo de aquellos que representan una amenaza para la seguridad".



En política migratoria, Grande Marlaska ha marcado la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo como la principal prioridad para que su puesta en marcha demuestre "su eficacia" y ha reclamado "el músculo presupuestario suficiente" para dotar de "más ayudas materiales y de formación" a las fuerzas de los terceros países encargadas de prevenir las salidas irregulares y de readmitir a los retornados a territorios como Canarias.



A finales de enero pasado el ministro del Interior destacó la existencia de grupos de trabajo y operativos en todo el país, incluidas las islas Canarias, donde "todo está en marcha y va como tiene que ir". "Tenemos varios planes nacionales y, recientemente, ya hemos firmado en tiempo el plan nacional de colaboración entre Frontex y España. Todo está en marcha, todo va como tiene que ir y la coordinación y cooperación con Frontex es realmente importante". España ha instado a que Frontex se despliegue en Mauritania, Senegal y Gambia, países donde España ya tiene operativos desde hace años.