El futuro de Naviera Armas en Canarias: entre Grimaldi, Balearia y los intereses geopolíticos de Mohamed VI

El mayor operador de transporte de pasajeros y mercancías marítimas de España busca dueño de rutas de alto valor añadido. Armas Trasmediterránea (Artra) es un negocio financiero desde la intervención de diversos fondos de inversión que canjearon deuda -emitida mediante obligaciones convertidas en capital en la Bolsa de Dublín- por participación accionarial. Entre los principales inversores figuran JP Morgan, Barings, Cheney Capital, Bain Capital y Tresidor. Dato curioso: la Fundación Bill y Melinda Gates quedó inmovilizada tras adquirir bonos corporativos por 1,2 millones de euros.



Para que Naviera Armas pueda devolver el dinero que debe, el mercado canario y marroquí de personas, vehículos y mercancías es vital. Operaciones como el Paso del Estrecho y las rutas reguladas con Canarias aseguran ingresos sólidos. "Actualmente estamos trabajando para atraer nuevos inversores al sector", señaló este martes a Vozpópuli un funcionario del Ministerio de Transportes de Marruecos que dirige Abdessamad Kayouh. Y es que Marruecos quiere dotarse de una compañía nacional a la que adjudicar líneas en contraprestación con las que mantiene con el sur de la Península Ibérica.



El desempeño operativo refuerza la importancia de estas rutas: en 2024 se registraron 12.012 rotaciones de barcos -un 8,4% más que en 2023- y la Operación Paso del Estrecho alcanzó cifras históricas con 847.429 vehículos (un 9,3 % más) y 3,4 millones de pasajeros (incremento del 6,9 % respecto al año anterior), según datos del Ministerio del Interior. Estas cifras, las más altas en 30 años, evidencian el papel fundamental de esta arteria marítima en la conexión entre la Unión Europea y el norte de África.



Financieramente, la situación de Artra se lo juega todo en el mes de junio, cuando Naviera Armas deberá hacer frente al vencimiento de su préstamo supersenior, cuya línea de crédito asciende a 73,3 millones de euros y que, a 31 de diciembre de 2023, tenía un saldo de 60,9 millones. La empresa se muestra preparada para amortizar completamente dicha deuda y proyecta cerrar 2025 con beneficios de hasta 50 millones de euros.



Según ha podido constatar Vozpópuli, dos operadores han mostrado interés en Artra o, al menos, en aprovechar líneas como la que une el sur de España o Cádiz con Canarias; una ruta histórica por la que circula desde mercancía militar hasta bienes esenciales, como se evidenció durante la pandemia de Covid19. Por su parte, Marruecos busca capitalizar la coyuntura para impulsar un operador nacional, en un país donde el 97 % del comercio exterior depende de las rutas marítimas, mientras que su escasa flota -de tan solo trece barcos- representa apenas el 5% del mercado. El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado que se trabaja para que en los próximos meses empresarios de las islas tengan un porcentaje importante en Artra para que de ese modo las decisiones de la compañía no respondan sólo a razones económicas.



En este contexto, Mohamed El Jaouadi, presidente de los armadores de Marruecos, destacó que la creación de una naviera nacional capaz de competir con España “es una forma de no depender totalmente de materiales o proveedores extranjeros”, al tiempo que introduce “consideraciones geopolíticas y geoestratégicas” fundamentales para garantizar el abastecimiento de materias primas estratégicas.



Antes de que los fondos asumieran el control ejecutivo de Artra, la empresa con sede en Las Palmas vendió en 2021 sus activos y rutas mediterráneas a Grimaldi, que ahora muestra interés en ampliar estos acuerdos hacia Canarias y en la ruta Canarias-Cádiz. Dicho acuerdo incluyó la transferencia de cinco ferris, dos terminales en los puertos de Valencia y Barcelona, y los derechos de explotación de diversas rutas que conectan la Península Ibérica con las Baleares. Esta decisión, adoptada para reducir la considerable deuda acumulada tras la compra de Trasmediterránea en 2018 a Acciona, permitió a Naviera Armas mejorar su situación financiera mientras Grimaldi reforzaba su presencia en el mercado marítimo español.



Desde 2023, Rabat ha buscado alternativas para disminuir su dependencia de España y ha seducido al operador sueco Stena en este proceso. En el mismo año, el rey Mohamed VI afirmó: “Si por su fachada mediterránea Marruecos está firmemente anclado en Europa, su fachada atlántica le confiere un acceso completo a África y una ventana al espacio americano. Por eso estamos decididos a emprender una revalorización nacional del litoral, incluida la costa atlántica del Sáhara marroquí, y esto también incluye pensar en construir una flota mercante nacional fuerte y competitiva.”



Tras estas declaraciones, la CNMC de Marruecos recibió una notificación de concentración de la sociedad de transportes CTM y la nórdica Stena sobre Africa Morocco Links (AML), lo que les permitió tomar el control conjunto del mercado del transporte marítimo de mercancías y pasajeros al adquirir el 51% de AML al Bank of Africa. Además, Stena adquirió el 49% restante, que estaba en manos de la griega Nordia Maritime Company (Attica Holding), a través de su filial Stena Line Holding BV. Cabe recordar que, previamente, Bank of Africa había comprado su participación a los patriarcas saharauis de Villa Cisneros, Sidi El Mokhtar El Joumani y Sidi Salah El Joumani -con 283.186 y 70.000 acciones respectivamente- a Othman Benjelloun, a un precio de 80 euros por acción, transacción realizada el 19 de diciembre de 2024.



Con el paso de los meses, Artra busca consolidar un horizonte financiero positivo, mientras que los fondos optan por desprenderse de un negocio tan exigente en el control de márgenes. En este panorama, Baleària manifiesta interés por hacerse con algunas rutas de la empresa, aprovechando sinergias en Canarias junto a Fred Olsen, y Grimaldi, tras su experiencia en Levante, Barcelona y Baleares, apunta a expandir su influencia hacia las islas.



Así, el presidente de Baleària, Adolfo Utor, declaró en 2024 que el crecimiento de la compañía se orienta hacia el norte de África y la necesidad de “consolidar bien” el mercado español -especialmente en Canarias, donde la competencia es intensa y el liderazgo debe afianzarse-, añadiendo que la relocalización de industrias como Renault o Inditex en el norte de África podría resultar beneficiosa en el contexto de la apertura comercial entre Marruecos y España.

Historias de tránsitos mercantiles entre Marruecos y España

En los últimos 40 años hubo empresas como Comarit que fueron lanzadas para la exportación de cítricos. Su fundador, Ali Abdelmoula, se asoció con el ahora líder del negocio en Canarias, el noruego Fred Olsen. La compañía logró adjudicarse la importante ruta del Estrecho Tánger-Algeciras. Posteriormente, coexistió con Limadet, un consorcio hispano-marroquí creado en 1964 y absorbido por Comanav en 2003.



A finales de los años 90, Comarit prosperaba considerablemente y fue sucesora de compañías como Cenargo y su división de pasajeros Norsemerchent Ferries, que operó a través de su filial FerriMaroc hasta 2004, cuando fue comprada por Acciona Trasmediterránea (hoy Artra). Posteriormente, Artra vendió los barcos a Comanav y asumió la ruta Sète (Francia)-Tánger. En 2006, compró las acciones de su socia Fred Olsen en la empresa, quien encontró otro socio en el sector: Baleària, que, cosas que pasan en Marruecos, se hizo con la división de pasajeros de Comanav tras un acuerdo con la francesa CMA CGM en 2008, según consta en la CNMC en Madrid.