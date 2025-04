Frontex desplegará pseudosatélites desde Canarias para vigilar cayucos en África occidental

La agencia europea de Frontex planea lanzar desde Canarias los llamados pseudosatélites de gran altitud (HAPS) en la estratosfera, cerrando así una supuesta brecha entre los aviones y los satélites que ya se utilizan para la vigilancia de fronteras. Ya la institución responsable de evitar la llegada de cayucos a Canarias ha explicado este mes de abril a fabricantes sus necesidades en un encuentro en remoto llamado Jornadas de Sistemas de Plataforma de Gran Altitud para la Vigilancia de Fronteras, según ha podido confirmar Vozpópuli.

La idea es que promuevan el posible uso de sus pseudosatélites para la defensa contra la migración y presentar sus capacidades. Desde Canarias, dadas infraestructuras que se están construyendo en Fuerteventura, se podría controlar por mandato oficial de las autoridades europeas no solamente la ruta atlántica sino hasta incrementos de densidad poblacional inmigrante en Ceuta y Melilla.

Dada las temperaturas en altura, la zona operativa ideal del dispositivo se encuentra entre los dos trópicos, donde los vientos son más débiles (alrededor de 90 kilómetros por hora). Como África occidental y Sahel son zonas con conflictos permanentes su despliegue permite permanecer en el aire hasta 12 meses entre los trópicos. Sus misiones de observación y vigilancia se llevarán a cabo con sensores que van desde el radar hasta la bola optrónica, de día y de noche y con buen o mal tiempo, alternando los sistemas en función de las condiciones meteorológicas. Las misiones son variadas con la observación y vigilancia de fronteras, de una región o de una zona alrededor de un punto de interés (centros de internamientos, etc.). En la franja sahelosahariana, puede operar en puntos fronterizos críticos para seguridad migratoria y convertirse en una plataforma de observación y vigilancia esencial para observar (y detener o limitar) los movimientos de las mafias que bombean migrantes desde Mali a Canarias vía Mauritania.

Frontex ya adjudicó el contrato para la primera prueba de una plataforma de vigilancia avanzada para mejorar la eficiencia y la cooperación en la seguridad fronteriza entre agencias europeas a un consorcio de 16 empresas, ministerios, autoridades e institutos de doce Estados miembros de la UE. El dinero para ello provino del programa marco de investigación de la UE Horizonte Europa. En el proyecto se probó un prototipo de Thales. La empresa de armamento francesa desarrolló el Stratobus, que promocionó como medio de lucha contra el terrorismo y el narcotráfico o para la videovigilancia de plataformas marinas.

Los drones estratosféricos que se ubicarán en Canarias serán capaces de operar a altitudes superiores a las utilizadas actualmente en la vigilancia aérea. Estos drones ofrecen una capacidad de supervisión más amplia y permiten mantener un control constante en zonas fronterizas estratégicas al sur de la UE. Esta vigilancia se generará a altitudes superiores a 15 kilómetros donde no vuelan aviones civiles.

Además de la agencia Frontex, actores como la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y un grupo conjunto bajo el marco Concepto Europeo de Operaciones para las Operaciones del Espacio Aéreo Superior' (ECHO) están desarrollando un marco técnico y legal para hacer legal las operaciones de los HAPS (sistemas pseudo-satélites de gran altitud) en la UE. Se prevé que las primeras pruebas se realicen este año, incluyendo vuelos de ensayo programados para mayo y junio sobre el Mediterráneo antes de comenzar las operaciones de Canarias y West África.

Los sistemas HAPS requieren infraestructuras específicas de despegue y aterrizaje: los sistemas aerodinámicos precisan pistas largas y los sistemas aerostáticos demandan amplias zonas despejadas. La Unión Europea ha cofinanciado el primer Estratopuerto en la isla de Fuerteventura con una pista asfaltada de 900 metros, áreas circulares, hangares y un centro de control y procesamiento de datos. Esta instalación permitirá realizar pruebas y operaciones regulares con HAPS en el continente.

Desde Fuerteventura, los HAPS se utilizarán por primera vez en tareas de vigilancia fronteriza. Por encargo de la Guardia Civil, se supervisará desde la estratosfera la región atlántica entre Gambia y las Islas Canarias, utilizando sensores avanzados para detectar embarcaciones de migrantes a tiempo. Este sistema busca permitir una respuesta más proactiva y eficiente de las autoridades fronterizas, con el respaldo financiero del proyecto 'Agamenon', cuyo coste de 1,86 millones de euros está financiado mayoritariamente por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

En 2022, Frontex inició un proyecto de investigación enfocado en explorar las posibilidades que ofrecen los sistemas HAPS (Pseudo-Satélites de Gran Altitud) para mejorar la operatividad de las fuerzas de seguridad fronteriza europeas. Este análisis se centró en identificar cómo estas plataformas podrían optimizar tareas como la vigilancia y la transmisión de datos. Un año después, Frontex presentó un informe técnico donde evaluaba los usos potenciales de los HAPS, incluyendo su capacidad para apoyar operaciones como el monitoreo, la comunicación estratégica, la navegación y las actividades de búsqueda y rescate.

El estudio comparó dos tipos principales de sistemas: aerostáticos, como globos y dirigibles, y aerodinámicos, como plataformas aladas. Entre los aspectos destacados, se analizó la capacidad de carga útil que cada uno puede transportar. En el caso de los sistemas alados, esta capacidad llega a los 140 kilogramos, mientras que las opciones aerostáticas permiten llevar hasta 300 kilogramos, lo que las hace especialmente versátiles para ciertos tipos de misiones.

Los pseudosatélites se destacan por su capacidad para equiparse con tecnología avanzada destinada a la vigilancia fronteriza. Estos dispositivos pueden integrar cámaras con resolución óptica de alta precisión, sensores térmicos de infrarrojos y sistemas de radar para identificar elementos, movimientos o anomalías. Muchas de estas tecnologías provienen del sector militar y se basan en algoritmos sofisticados para procesar imágenes y realizar detecciones automáticas.

La información recopilada por los HAPS se transfiere directamente a estaciones terrestres mediante sistemas de comunicación de alta frecuencia o enlaces láser, garantizando la transmisión de datos en tiempo real. A diferencia de los satélites convencionales, los HAPS ofrecen ventajas como una mayor rapidez en la captura de imágenes y un control dinámico de las cámaras, lo que facilita el seguimiento constante y focalizado de áreas específicas.

Esta capacidad convierte a los HAPS en herramientas excepcionales para tareas de monitoreo y seguridad, permitiendo que las autoridades gestionen zonas estratégicas con mayor eficiencia. Su versatilidad y precisión refuerzan su papel como una opción tecnológica superior frente a los satélites tradicionales en aplicaciones fronterizas.

La Agencia Espacial Europea (ESA) también anda metida en la faena de la vigilancia pesquera. Un proyecto del Banco Mundial desarrollado en el marco del Proyecto Regional de Pesca de África Occidental (WARFP) ha demostrado la utilidad de la vigilancia mediante satélites para la detección de pesca IND (Ilegal, No Declarada y No Regulada). Este enfoque se centró en el uso de imágenes de radar procesadas y analizadas en tiempo casi real para identificar embarcaciones en áreas de interés. Dichas detecciones pueden correlacionarse con datos de transpondedores cooperativos para proporcionar una mejor comprensión de las actividades que ocurren dentro de Zonas Económicas Exclusivas o áreas marítimas de interés, así como datos no cooperativos, que suelen estar asociados con actividades IND, como embarcaciones que operan en zonas restringidas o ZEE sin autorización.

En materia medioambiental, la ESA hizo en 2022 una primera observación que capturó la extensa área de fitoplancton generada por el mecanismo de "afloramiento" a lo largo de la costa oeste de África, cerca de Mauritania. La resolución sin precedentes permitía ya detectar estructuras de escala fina. En estas zonas de afloramiento, los vientos alisios del noreste llevan a la superficie aguas profundas y ricas en nutrientes, favoreciendo el crecimiento del fitoplancton. Los cambios climáticos afectan la intensidad de este fenómeno, con importantes consecuencias para los ecosistemas marinos, las pesquerías y las economías locales.