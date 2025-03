Coalición Canaria se marca el objetivo de formar grupo propio en el Congreso de los Diputados

"Si un funcionario de Burgos que trabaja en un juzgado de Canarias puede viajar por apenas 50 euros ida y vuelta en avión a la Península es producto del nacionalismo canario, no por iniciativa de PP o PSOE". La frase anterior es uno de los mantras que CC ha comenzado a movilizar este 2025 en las islas. Y es que Coalición Canaria (CC) celebra en abril en Las Palmas su congreso nacional y ha intensificado su interés en recuperar un grupo parlamentario propio en Madrid, con el objetivo de defender de manera más efectiva los intereses del archipiélago con seis diputados, de acuerdo con la tesis del líder del partido y presidente autonómico, Fernando Clavijo. Llegar a cuatro diputados puede ser más fácil pero Clavijo quiere 6 de 15 diputados y eso pasa por captar electores que han pasado de las islas incluso viviendo en ellas



El jefe del Ejecutivo canario expone que el acuerdo con reparto de menores inmigrantes ubicados en las islas por el resto de España ha servido para que Junts aumente su influencia ante el PSOE con un problema social. A juicio de CC, la clave es que los nacionalistas canarios tengan en las Cortes tanto peso como la fuerza soberanista del exalcalde de Gerona, Carles Puigdemont: seis diputados. Clavijo fue alcalde de La Laguna y, por tanto, prioriza desde las bases locales cumplir el objetivo.



La tesis de este esfuerzo se enmarca en un contexto de desafíos clave que Canarias enfrenta como la financiación autonómica, las políticas de vivienda y sostenibilidad, y la mejora de las conexiones aéreas y marítimas con la Península. Tener al menos seis diputados permitiría a CC negociar en mejores condiciones y garantizar que estas prioridades sean atendidas en las Cortes Generales.



Entre las cuestiones prioritarias que Canarias busca impulsar en Madrid destacan: la gestión de los flujos migratorios, especialmente en lo que respecta a los menores no acompañados; la inclusión de partidas específicas en los Presupuestos Generales del Estado para infraestructuras y servicios esenciales en las islas; la defensa del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias; la promoción de políticas que mitiguen los efectos del cambio climático; y la regulación de la compra de viviendas por parte de extranjeros y garantizar el acceso a la vivienda para los residentes locales. Además, se suma la necesidad de abordar el impacto del voto peninsular en Canarias, un segmento del electorado que puede ser determinante en circunscripciones clave, especialmente en zonas urbanas como Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.



Para lograr seis diputados, CC necesitaría una estrategia electoral sólida que concentre votos en las circunscripciones clave del archipiélago. Según el sistema electoral español, el número de votos necesarios para obtener un escaño varía según la provincia y la participación electoral. En Canarias, donde cada provincia tiene asignados un número fijo de 15 escaños al Congreso de los Diputados, se estima que CC necesitaría alrededor de 60.000 a 70.000 votos por diputado en cada circunscripción. Esto implica que, para alcanzar seis diputados, el partido debería obtener entre 360.000 y 420.000 votos en total, dependiendo de la distribución del voto y la competencia con otras fuerzas políticas.



En las elecciones generales de 2023 en la provincia de Las Palmas, el PSOE mantuvo sus 3 diputados con un 33,17% de los votos, lo que representa un aumento de 33.689 votos respecto a 2019, alcanzando un total de 174.767. El PP también obtuvo 3 diputados, ganando 1 más que en 2019, con un 25,86% de los votos y un incremento de 32.912 votos, sumando 136.287 en total. Vox conservó su único diputado con un 14,61% de los votos, lo que supone un aumento de 12.467 votos, alcanzando 76.982. Sumar, por su parte, logró 1 diputado con un 10,24% de los votos, aunque perdió 29.045 votos respecto a 2019, quedándose en 53.992. Finalmente, Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) debutó con un 8,05% de los votos, sumando 42.422, aunque no consiguió representación parlamentaria. De haber sumado los votos los hasta ahora divididos CC y NC la influencia de Junts en Madrid sería inferior.



Este objetivo, aunque ambicioso, podría ser alcanzable si CC logra consolidar la unidad del nacionalismo canario, especialmente tras la reciente división en NC y la salida de alcaldes clave que buscan tender puentes hacia una colaboración más amplia. La unidad nacionalista en islas como Gran Canaria sería un factor determinante para maximizar el apoyo electoral y garantizar una representación más fuerte en Madrid. La historia del nacionalismo canario en Madrid, marcada por altibajos, sigue siendo un ejemplo de la lucha constante por garantizar que la voz del archipiélago sea escuchada y respetada en el contexto nacional.



El voto peninsular en Canarias, compuesto por ciudadanos de la España continental, Ceuta, Melilla y Baleares que residen temporal o permanentemente en el archipiélago, tiene un peso significativo en el censo electoral. Según datos recientes, de los más de 1,7 millones de personas con derecho a voto en Canarias, una parte considerable corresponde a este grupo siempre ha optado por abstenerse o fijarse en partidos de estructura nacional como PSOE o PP. Este segmento del electorado es clave en islas con menor población como Fuerteventura, donde un pequeño cambio en el número de votos puede alterar significativamente la distribución de escaños de Las Palmas.



En las elecciones generales de 2023 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el Partido Popular (PP) experimentó un notable ascenso, obteniendo 3 diputados, 1 más que en 2019, con un 35,35% de los votos, lo que representa un incremento de 79.788 votos, alcanzando un total de 173.222. Hay que destacar que Vox no concurrió por un error jurídico de la formación de Santiago Abascal. El PSOE también ganó un diputado adicional, logrando 3 en total, con un 33,58% de los votos, un aumento de 32.015 votos respecto a 2019, sumando 164.533. Coalición Canaria (CCa) mantuvo su único diputado con un 16,61% de los votos, ligeramente superior al 16,45% de 2019, lo que supone un incremento de 5.130 votos, alcanzando 81.391. Por su parte, Sumar perdió su representación en la provincia, obteniendo un 10,88% de los votos, una caída de 17.866 votos respecto a 2019, quedándose en 53.330 sufragios.



El voto peninsular en ciudades como Las Palmas está en manos de PSOE y PP. CC considera que puede ser un nicho electoral legítimo para sus aspiraciones dado que hasta ahora no lo ha seducido del todo. En las elecciones municipales de 2023 en Las Palmas de Gran Canaria, el PSOE, liderado por Carolina Darias, se consolidó como la fuerza más votada con 50.512 votos (33,07%), obteniendo 12 concejales. Le siguió el PP, encabezado por Jimena Delgado, con 41.530 votos (27.19%) y 9 concejales. Vox, liderado por Alberto Rodríguez, logró 17.249 votos (11,29%) y 4 concejales, mientras que Nueva Canarias, con Pedro Quevedo al frente, obtuvo 9.355 votos (6,12%) y 2 concejales. Unidas Sí Podemos, representado por Gemma Martínez Soliño, alcanzó 8.190 votos (5,36%) y 1 concejal, al igual que Coalición Canaria, liderada por Francis Candil, que consiguió 7.940 votos (5,19%) y 1 concejal. Estos resultados reflejan un panorama político dominado por el PSOE y el PP, con un espacio limitado para las fuerzas nacionalistas.