Clavijo plantea limitar la residencia en Canarias de ciudadanos de la UE

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, marcó este martes perfil propio para limitar la entrada y permanencia de ciudadanos de la UE y extracomunitarios en las islas a la vista de los recursos que consume una población no insular en el archipiélago. Según los datos más recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), la población extranjera en Canarias ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años. A principios de 2022, se registraron más de 300.000 residentes extranjeros en las islas y en las islas el 36% de las viviendas tiene a un extranjero como propietario. En un acto de Prisa Radio en Lanzarote, afirmó que los servicios públicos y la calidad de la oferta turística pasan por debatir si hay que regular la llegada de foráneos en las islas.



En 2006, el que fuese presidente del PP canario, José Manuel Soria, afirmó, al hilo de la manifestación convocada en Tenerife en favor de limitar el establecimiento de extranjeros en las islas, que "damos libertad a nuestros militantes para que vayan los que quieran". En 2024 Fernando Clavijo dijo que los acuerdos con el PP frenaban la creación de esta herramienta legal. "El Gobierno tendrá que tomar decisiones, al igual que la tendrán que tomar los ayuntamientos y los cabildos y, por supuesto, tendremos que tomar decisiones o fijar posiciones respecto al Gobierno de España cuando toque y respecto a las instituciones europeas cuando toque. Y será fruto del consenso del Gobierno", dijo en el Parlamento de Canarias en 2024.



La tesis de limitar la residencia de no españoles en Canarias no es nueva y forma parte del debate en las islas desde 1999. Podemos y Nueva Canarias han pedido emplear herramientas fiscales propias de la Comunidad Canaria para frenar la presencia de ciudadanos no españoles mientras que Vox, PSOE y PP se han opuesto.



En Canarias la implantación de una norma que restrinja el establecimiento como residente debería contar con el respaldo del Gobierno central aunque las islas tienen cierta capacidad: impuestos propios y un estatuto de autonomía que le permite regular los permisos de trabajo, como informó Vozpópuli el pasado 2024. A todo ello, el desarrollo del Artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la UE (TFUE) da cierto margen de maniobra a las islas de puentear al Gobierno central en caso de no querer articular ese tipo de mecanismo.



En las últimas elecciones europeas Coalición Canaria alertó que en las islas "el crecimiento de la población ha sido enorme, con un aumento de 600.000 personas en 25 años, siendo muy intenso en algunas islas, por ejemplo, Fuerteventura y Tenerife", sostiene Carlos Alonso, expresidente del Cabildo de Tenerife. Los más de 2.5 millones de personas que habitan en las Islas, entre residentes y visitantes, representarían una densidad poblacional real sobre el territorio habitable de 826 habitantes por kilómetro cuadrado.



Fernando Clavijo ha entrado este martes en la escena del "cuando toque" del 2024 para plantear la teoría en Lanzarote de debatir limitar la residencia de foráneos en Canarias puede proteger los recursos naturales y preservar la identidad cultural de las islas. Además, permite gestionar mejor las infraestructuras y servicios públicos, asegurando que los residentes locales reciban una atención de calidad. También ayuda a estabilizar el mercado laboral, favoreciendo el empleo de los canarios y controlando el crecimiento urbano. Finalmente, refuerza la seguridad y fomenta un turismo sostenible que beneficia a toda la región.



En un encuentro con empresarios y otras autoridades de la Lanzarote, dijo: "Hablamos de números que reflejan una realidad a la que no podemos dar la espalda y nos colocan frente a debates vitales que tenemos que decidir si abordar o no, como son el problema del agua, el número de turistas frente a la calidad del turista, el problema de la vivienda o la ley de residencia". A su juicio, el archipiélago requiere de "decisiones valientes" para afrontar los próximos diez años en los que el escenario global se dibuja incierto "y complicado" donde se debe combinar "lo que somos con lo queremos ser, para garantizar un futuro mejor y más sostenible". El presidente canario agregó que "no en todas las islas podemos actuar igual, somos ocho islas tan diferentes unas de otras que lo que vale para una es precisamente lo que debemos evitar en la otra, y viceversa".