Clavijo espera un decreto de desbloqueo de menas sin trampas

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha manifestado este martes que aún no conoce el contenido final del documento sobre la distribución de los más de 4.000 menores migrantes no acompañados. No obstante, ha calificado como una "excelente noticia" que el Gobierno de España apruebe este martes, en el Consejo de Ministros, un decreto temporal para abordar esta cuestión.

"No tengo el texto definitivo. Hemos trabajado en múltiples borradores, ya que desde Canarias hemos impulsado tanto la modificación del artículo 35 como el reparto excepcional de 4.400 menores. Sin embargo, habrá que analizar el documento final, ya que las negociaciones han continuado hasta el último momento", explicó.

Asimismo, instó al Partido Popular a definir su postura: "Deben decidir si quieren ser una formación con vocación de gobierno y con un proyecto de país que dé una respuesta humanitaria digna a esta crisis, o si prefieren alinearse con otras posturas. Esa es una decisión que le corresponde tomar a su presidente, Alberto Núñez Feijóo", enfatizó.

Por otro lado, Clavijo criticó las declaraciones del presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, sobre la negativa a recibir más menores migrantes. "Cualquiera que haya escuchado a un dirigente de otra región de España referirse de esa manera a un territorio en situación de emergencia como Canarias... sinceramente, no creo que eso refleje un verdadero proyecto de país", opinó.

El presidente canario calificó de desafortunadas las afirmaciones de Mazón, quien, tras anunciar un acuerdo presupuestario con Vox, aseguró que la Comunidad Valenciana no aceptará nuevas reubicaciones de inmigrantes, alineándose así con la postura de este partido en materia migratoria.