China acelera para convertir Canarias en ‘campamento base’ de sus intereses atlánticos y africanos

El descontrol por mar de Canarias y la etapa de incertidumbre por la que transita la OTAN han dejado a las islas, uno de los territorios en España que en 1986 votó no en el referéndum sobre la entrada en la Alianza Atlántica, a merced de la voluntad de China de convertir sus entornos logísticos en el archipiélago en armas geopolíticas, tanto en lo financiero como en lo industrial.

De hecho, la agenda de acuerdos de colaboración que se pondrá encima de la mesa a partir del 8 de abril con ocasión de la visita oficial de Pedro Sánchez al país (la tercera en dos años) incluye ambiciosos proyectos de infraestructuras, logísticos, tecnológicos, energéticos con el denominador común del interés específico chino en consolidar su hegemonía en África occidental valiéndose de las Canarias como plataforma logística, singularmente en el ámbito comercial y pesquero.

Alejandro Rueda, de Universidad de Las Palmas, donde trabaja como científico, analista en geopolítica desde su etapa anterior como oficial de la Armada de Colombia, señala a Vozpópuli que Canarias asiste, "en cuanto a la presión internacional", a contemplar que "otras naciones" están "intentando violar las restricciones internacionales" ante "la necesidad imperiosa de encontrar un puerto seguro si ya no sobre el Mediterráneo, sí sobre la costa Atlántica Africana". "En ambos casos, la ruta canaria se convierte en un "choke point", al ser el puerto más al sur de acceso a la UE. Concretamente, podremos esperar mayor presencia de contratistas militares tanto en tránsito como buscando establecer nuevos canales de acceso a la UE".

Abishur Prakash, consultor geopolítico de Toronto, ex asesor del Ministerio de Asuntos Exteriores de Emiratos Árabes Unidos, señala que con la guerra arancelaria "los puertos no solo cumplen funciones comerciales, sino que también se convierten en puntos clave para influir en las relaciones internacionales". En este contexto, Prakash advierte: "ciertas naciones pueden encontrar restricciones o no ser bienvenidas debido a intereses políticos, económicos o de seguridad".

Los intereses de China en Canarias orbitan en torno a la pesca, tecnología asociada al transporte y al turismo, principalmente. En el caso de la pesca hay que tener en cuenta que Las Palmas acoge la sede financiera de China en la UE para el negocio de la exportación de pescado. Sociedades estatales como Shandong Zhonglu Oceanic Fisheries Co ha tenido buques atuneros como el Seamark, de 125 metros, registrado a nombre de una filial en Las Palmas operando bajo bandera liberiana y panameña, entre otras. El control de los buques es complejo: el nuevo satélite de navegación 'Beidou-3' ha alejado a China de su dependencia del sistema de posicionamiento global (GPS) de Estados Unidos. El operador de satélites Ningbo Hai Shang Xin Yi Science & Technology Co proporciona un servicio de wifi en el mar a los 714 buques de Ningbo clasificados como arrastreros de aguas distantes, el 90 por ciento de los cuales utilizan redes de arrastre, que tienen una tasa de captura incidental mucho mayor que otros métodos de pesca.

Según la ONG Océana, que hace un especial seguimiento a la flota pesquera china en África occidental, hasta 617 buques pesqueros que permanecieron en el mar durante más de un año consecutivo, y 120 buques que pasaron dos años o más en el mar entre el 30 de noviembre de 2022 y el 1 de febrero de 2024. Un buque permaneció en el mar casi 1100 días. Casi el 40% de los viajes de pesca prolongados mencionados en el informe fueron realizados por barcos de cefalópodos, y aproximadamente el 40% de todos los barcos poteros realizaron viajes de más de un año.

Todo esto ocurre pasando por Canarias las tripulaciones o las transferencias de dinero cuando en la UE la Directiva CER adoptada en 2022, que reemplazó la Directiva original sobre infraestructuras críticas europeas (2008/114/EC), amplió el alcance de la protección y enumeró explícitamente al sector del transporte (incluidos los puertos) como entidades críticas. Y el único de España es: puerto de Las Palmas, donde la terminal filial de Mediterranean Shipping Company se ha dotado en 2024 de grúas chinas prohibidas en EE UU con Joe Biden por el uso de sus cámaras en remoto, las Shanghai Zhenhua Heavy Industries Company Limited (ZPMC).

Tecnología china desde Maspalomas

En Canarias el Ministerio de Defensa tiene un acuerdo a través del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) con China, que ha pedido colocar en Maspalomas, al sur de Gran Canaria, una infraestructura de seguimiento espacial y transferencia tecnológica a España y recientemente ha prestado su respaldo para el seguimiento ida y venida de la sonda lunar china Chang’e-6. Además de tener intereses con el superordenador del Cabildo de Tenerife ubicado en el Instituto de Tecnología y Energías Renovable (ITER), el operador chino Huawei es proveedor de los servidores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), del Ayuntamiento de La Laguna, del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas. Provee de la red WiFi y los switches a la Universidad de Las Palmas; de videoconferencia y switches ToP a la Universidad de La Laguna; de infraestructuras de almacenamiento y escritorios virtuales (VDI) a los hospitales Doctor Negrín y La Candelaria, y en este último, además, de la solución de red óptica GPON.

Este fenómeno del aumento de la presión china en Canarias refleja cómo la geopolítica está redefiniendo el comercio y la infraestructura global, transformando los puertos en activos estratégicos que pueden ser utilizados para ejercer presión o consolidar alianzas. De momento, a Canarias llegan inmigrantes en cayuco procedentes de Mauritania y, mayormente, de Mali, país en guerra civil desde 2012 y donde Rusia ha desplegado apoyo diplomático y militar. Como los malienses llegados a Canarias son víctimas de guerra que no han pedido asilo antes en Mauritania, las islas están soportando un vacío legal como si fuera un tercer país, de acuerdo con lo que ha denunciado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.

A juicio de Alejandro Rueda, China ha intensificado su esfuerzo diplomático sobre Taiwán y Australia, en el primer caso con un marcado interés militar y en el segundo mayoritariamente comercial. "Como respuesta a estas acciones, se debe esperar la reducción de la presencia de la flota pesquera China en África occidental, al menos mientras se renuevan intereses comerciales marítimos en el sudeste asiático y Australia, como ya está pasando en Mauritania, y este vacío que potencialmente dejará la flota China debe alertar a las autoridades por la posible llegada de barcos pesqueros de condiciones subestándar de origen asiático bajo banderas de conveniencia, que tanto por sus condiciones técnicas y tecnológicas, pueden afectar ambientalmente las costas del archipiélago". En este contexto, Rusia ha implementado métodos como el uso de una flota en la sombra por Canarias evadiendo de esta manera las restricciones occidentales al tiempo que asegura a China un suministro energético más económico, beneficiando actividades esenciales como las operaciones de su flota pesquera que opera desde puertos africanos.

La reestructuración actual de las relaciones comerciales requiere que las empresas sean más flexibles en sus cadenas de suministro e inviertan en herramientas como la IA para volverse más adaptables, según Rich Lesser, presidente de Boston Consulting Group: "Las disrupciones a corto plazo exigen una intención inmediata, pero los cambios a largo plazo (en tecnología, sostenibilidad y geopolítica) van a reconfigurar el comercio durante las próximas décadas", ha afirmado este marzo Lesser .

La pesca como actividad estratégica

China ha puesto fin a la prohibición de importación de langostas vivas australianas, marcando un hito en la normalización de relaciones comerciales entre ambos países. Este veto, impuesto en 2020 como respuesta a tensiones diplomáticas por el Covid-19, supuso un duro golpe para los exportadores australianos y beneficiaba a Las Palmas dado que el mercado alternativo encontrado por el gigante asiático era Mauritania y desde Canarias se suministra productos como combustible o servicios de intercambio de flotas o compras en consignatarias. Hasta hace cuatro años, los exportadores australianos vendían el 95% de su producción al mercado chino, alcanzando un valor de 504 millones de dólares estadounidenses en 2019. Las cifras mauritanas de exportaciones con China en materia de marisco suelen ser testimoniales.

La reapertura afecta directamente a los países africanos que habían ocupado este vacío en el mercado chino, destacando el caso de Mauritania, cuya posición comercial en productos pesqueros podría verse comprometida salvo que España salga al rescate como mercado clave. Factores logísticos como la distancia geográfica con Asia y la dependencia de puertos clave como Las Palmas, que sirve como base logística china, acentúan esta vulnerabilidad. En Mauritania hay 180.000 trabajadores extranjeros que se dedican a la pesca y cualquier inestabilidad laboral puede aumentar la presión migratoria sobre Canarias, según confirmó a Vozpópuli fuentes españolas especializadas en el negocio pesquero mauritano.

El uso intensivo de mano de obra se debe a que las langostas se encuentran en pozos oceánicos profundos. Se pescan en cajas y se almacenan a bordo en peceras. Posteriormente, la captura se desembarca y se almacena viva en tierra en peceras antes de ser enviada por avión a su destino final (una caja llena de paja y agua helada en bolsas de plástico proporciona una autonomía de 24 horas). La demanda china de langosta rosada de Mauritania, considerada la más sabrosa del mundo, es muy alta. Se pueden capturar hasta 200 kilos al día. Aunque Mauritania pierde terreno en el mercado de la langosta, China ha dicho que va a compensar invirtiendo en su sector pesquero. Empresas como Polyhandong, que ha destinado 100 millones de euros al procesamiento y explotación de productos marinos, refuerzan las relaciones bilaterales y amortiguan el impacto económico de este cambio comercial.

La reactivación de las exportaciones australianas hacia China redefine la cadena de suministro pesquera en detrimento de países africanos como Mauritania o Guinea Bissau, que dependen de una combinación de inversiones chinas y su infraestructura logística de Las Palmas en el Atlántico. Por otro lado, Rusia aprovecha las brechas legales y estratégicas en el Sáhara Occidental para consolidar su posición en un mercado de alto valor geopolítico con Marruecos, mientras sigue ampliando sus esfuerzos en aguas africanas.

Xi Jinping y Canarias

China venía preparando la apertura de Australia desde el 27 de mayo de 2024 y en esa jornada el ministro de Pesca y Economía Marítima, Mokhtar El Housseinou Lam, recibió al viceministro chino responsable de Pesca, Ma Youxiang. Unos días antes, en Madrid, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, atendió a Youxiang, con quien mantuvo "una breve conversación informal", según informó el Gobierno de España. El saludo entre ambos se produjo antes de la reunión que el viceministro chino mantuvo con la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García, para analizar con distintas autoridades de Agricultura y Aduanas "la apertura de nuevos mercados a productos españoles en ese país". Meses después estuvo en Las Palmas el presidente chino, Xi Jinping.