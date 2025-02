Canarias también se posiciona contra la condonación de la deuda de Sánchez a Cataluña

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha advertido que el Ejecutivo canario se siente "agraviado" tras la reciente propuesta del Ministerio de Hacienda sobre la condonación de deuda a las comunidades autónomas. Clavijo considera "irrazonable" que a una comunidad con "mayor riqueza" se le condone "más deuda" que a otra con un PIB per cápita inferior y que ha actuado de manera "responsable". El presidente canario ha enfatizado que este asunto no debe ser visto como un "enfrentamiento" entre territorios, aunque sostiene que "no tiene sentido" que se imponga una mayor carga de deuda a una comunidad autónoma, en alusión a Cataluña, que "posee más riqueza que otra" que ha sido "responsable".



Matilde Asián, consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, detalla que la deuda que será condonada a las islas por parte del Estado ascenderá a 2.735 millones de euros, lo que representa una reducción del 20% respecto a la cifra inicialmente propuesta. Asián ha destacado que, según la propuesta original, Canarias recibiría 3.259 millones de euros. Sin embargo, tras la revisión de los criterios, esta cantidad se ha visto disminuida en 523 millones de euros debido al superávit en las cuentas de la comunidad y al convenio de carreteras que el Gobierno regional ganó mediante una sentencia firme.



Canarias se posiciona como la Comunidad Autónoma con el menor índice de deuda pública por habitante a finales de 2023, con 2.928 euros, en comparación con los 6.745 euros de la media de otras regiones. La agencia de calificación Standard & Poor’s otorgó en 2023 a Canarias una calificación de 'A', la misma que a España, y ha mantenido una perspectiva estable para la Comunidad Autónoma desde marzo de 2022 hasta la fecha. Según BBVA con datos de 2022, el archipiélago también se destacaba como la tercera comunidad que más ha disminuido su deuda pública desde 2015, con una reducción equivalente a 3,3 puntos del PIB (del 16,4 % al 13,1 %). Solo Baleares, con una disminución de 4,7 puntos (del 29,5 % al 24,8 %), y Navarra, con una reducción de 4 puntos (del 18,3 % al 14,3 %), superan este balance.



"Canarias es actualmente la comunidad autónoma menos endeudada de todo el país", ha defendido Clavijo. Además, ha señalado que "no tiene sentido" que se condonen "más de 2.200 euros por ciudadano en Cataluña" mientras que a un residente de las islas se le condone "1.468 euros". El presidente ha opinado que la propuesta de condonación de deudas a las comunidades autónomas podría mejorarse "un poco". Así, las islas abordarán este tema con un "enfoque constructivo", respaldado por "evidencias empíricas" y argumentos para evitar que la condonación de deuda "se convierta en una injusticia".



Matilde Asián ha denunciado que las islas pierden esta cantidad "de un solo golpe" y considera que es una decisión injusta. Ha especificado que de los 523 millones de euros, 300 corresponden al convenio de carreteras. Asián ha expresado su desacuerdo con la metodología empleada para la condonación de la deuda a las comunidades autónomas, argumentando que penaliza a las regiones "cumplidoras", como es el caso de Canarias.



Ha solicitado un trato justo que se base en la población ajustada. Esta medida del Gobierno central coloca a las islas "muy por debajo de la media nacional en términos de condonación", ha afirmado la consejera, quien ha advertido que, dado que Canarias es una región con baja deuda, existe el temor de que la cantidad que se condone sea inferior a lo que se recibirá como parte del sistema de financiación de España. "Es posible que recibamos más deuda como canarios que la que se nos condona como comunidad autónoma", ha señalado.



Según ha explicado, la propuesta del Gobierno español establece tres criterios para la condonación de la deuda: el primero se basa en la población ajustada; el segundo favorece a comunidades como Cataluña, que recibirán 6.000 millones más si su condonación por población no alcanza la media; y el tercero beneficia a aquellas comunidades autónomas que hayan incrementado el IRPF entre 2010 y 2022, un aspecto del que Canarias no se beneficia. A estos tres criterios se suma un cuarto: el límite de condonación es del 50% de la deuda. Canarias es la única comunidad que supera este límite, lo que implica que dejará de recibir aproximadamente 1.700 millones de euros. Asián ha precisado que, dado que la deuda de Canarias es muy baja, es la única comunidad que excede ese porcentaje del 50%.



"Es necesario replantear la metodología para que sea más equitativa, razonable y alineada con el criterio inicial, que debe basarse en la población ajustada", ha defendido. Respecto a la posibilidad de modificar estos criterios, ha indicado que "ignora completamente" si el Gobierno central lo hará, aunque su impresión es que "esto parece un plato de lentejas: lo tomas o lo dejas". En este contexto, ha lamentado haber conocido "algo tan relevante" a través de un correo electrónico que contenía "un folio y medio" explicando la metodología propuesta para la condonación de deuda. Ha abogado por "un cierto nivel de consenso" y ha exigido "al menos la posibilidad de un diálogo" para que las comunidades tengan voz en este proceso.