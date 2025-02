El Parlamento de Canarias recurre a la ironía: invita a las islas al "jefe de la diplomacia española"

El Parlamento de Canarias ha acordado este febrero pedir al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que visite El Hierro, que forma parte de la Corona desde 1402 desde que el normando Jean de Bethecourt sometió a la isla. La percepción de abandono del archipiélago ha dado un paso más de alejamiento con los centros de poder que residen en Madrid por una razón: en 2024 tenía 10 médicos para dar cobertura a 34.000 personas, 24.000 de ellos inmigrantes dado que la isla es de 11.000 euros y desde el Gobierno central no se abona ni el coste de las horas extras del personal sanitario. La isla tiene al año 20.000 turistas y en diciembre de 2024 hubo una oleada de 500 inmigrantes en un mismo día para dos o tres médicos que estaban de guardia en la isla.



El diputado Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente (AHI), un partido nacionalista asociado a Coalición Canaria (CC), se pregunta "¿Nosotros no somos España?, ¿Para ir a un terremoto a Turquía sí, pero aquí no cuando hay una emergencia?". "Los canarios no fuimos a África a dividirla con una escuadra y cartabón, no nos pidan a los herreños que solucionemos un problema a los europeos", señala Acosta, que apunta al PSOE una salida: "son los que tienen que buscar una solución".



En la isla apuntan que su problema es derivado de una crisis internacional y por ello reclaman el despliegue en El Hierro de los chalecos rojos de 'Start', (Spanish Technical Aid Response Team), que la Oficina de Acción Humanitaria de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid) puso en marcha en 2016 y está listo para desplegarse en cualquier rincón del mundo donde se produzca una emergencia humanitaria en menos de 72 horas. El equipo Start cuenta entre sus capacidades con un hospital de campaña de nivel 2 clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 31 de mayo de 2018 (EMT 2) y verificado por el Mecanismo Europeo de Protección Civil de la Comisión Europea en enero de 2019. El nivel 2 supone capacidad para realizar intervenciones quirúrgicas.



Para García Casañas, diputado del PP canario de El Hierro, lo que pasa en la isla de El Hierro "es por el descontrol de nuestras fronteras". Agregó que con una población muy amplia entre ancianos en diciembre pasado, una oleada de gripe coincidió con la llegada de una oleada de migrantes. "Llevamos desde 2019 con este erre que erre". La diputada Vidina Espino, de Coalición Canaria (CC), "España debe desplegar el equipo Start en la isla, España cuenta con dispositivos de emergencias para desplegarse en cualquier lugar del mundo, el Gobierno debe asumir su responsabilidad".



Raúl Acosta resalta la grave crisis sanitaria que enfrenta El Hierro debido al aumento de llegadas de migrantes. "En 2024, más de 24.000 inmigrantes arribaron al puerto de La Restinga, lo que ha tensionado enormemente los recursos sanitarios y generado un sobrecoste económico insostenible para una isla con apenas 11.000 habitantes", afirma el diputado. Enfatiza la urgente necesidad de una respuesta inmediata y coordinada por parte del Gobierno central, señalando que "el Gobierno central tiene la obligación legal y los recursos materiales y humanos para levantar un hospital de emergencia en la isla, tal como lo hace en otras situaciones de emergencia en el mundo".



El Hospital Nuestra Señora de Los Reyes, único centro hospitalario de la isla, fue diseñado para una población limitada "y no tiene capacidad para responder a esta creciente demanda", explica. Con solo 32 camas y un número muy limitado de médicos, el sistema de salud de la isla está al borde del colapso. "Diez médicos para atender a 11.000 habitantes y los 24.000 inmigrantes que llegaron el año pasado a El Hierro es una carga insostenible", añade, subrayando que el personal está trabajando al límite y que esta situación no puede continuar.



El diputado insular también aclara que no se trata de segregación racial ni de una cuestión de competencias entre administraciones, sino de atención sanitaria de emergencia. "La primera asistencia sanitaria es competencia del Gobierno central y es el Gobierno central quien tiene que responder a ello", expresa con firmeza. "No voy a pedirle a los herreños que hagan más esfuerzos, las cifras dicen que estamos en una situación crítica, y las situaciones de emergencias se responde de forma urgente, que no distorsione el sistema sanitario de la isla". Acosta apunta que su tesis no aboga por segregación alguna sino que haya un centro especializado. "Dicho en plata, la primera asistencia en emergencia es competencia del Estado. No es de recibo que cuando la situación se desborda, tiran de los recursos del Servicio Canario de Salud, y es el Estado quien tiene la competencia en la atención en emergencia".