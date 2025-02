La brigada militar que lleva el acento canario por todo el mundo

La Brigada Canarias XVI cumple 17 años. Se trata de una de las unidades más destacadas del Ejército de Tierra español, se ha consolidado como un pilar fundamental en la defensa y seguridad del archipiélago canario. Desde su creación en 1996, esta brigada ha llevado a cabo numerosas misiones tanto en el ámbito nacional como internacional, reflejando el compromiso de sus miembros y el papel estratégico del Mando de Canarias. En mayo de 2025 despliega en Líbano. A través de sus misiones, el papel del Mando de Canarias y la alta presencia de isleños en sus filas, la brigada ha demostrado ser un baluarte de valor y orgullo para la comunidad canaria.

Desde su creación, la Brigada Canarias XVI ha participado en una variedad de misiones que abarcan desde operaciones de mantenimiento de la paz hasta intervenciones humanitarias. Su despliegue en misiones internacionales ha sido notable, con efectivos experimentados en lugares como Bosnia, Kosovo, Afganistán y Líbano. En cada una de estas operaciones, la brigada ha demostrado su capacidad para adaptarse a entornos complejos y desafiantes, llevando a cabo tareas que van desde la seguridad y la estabilización hasta la asistencia humanitaria.

Brican XVI cuenta con aproximadamente 3.000 efectivos, de los cuales cerca del 11% son mujeres. Más del 60% de su personal es originario de las Islas Canarias, lo que refleja una fuerte representación local en sus filas. Entre sus unidades se encuentra el Regimiento de Infantería Soria 9 en Fuerteventura, el más antiguo de Occidente. El cuartel general de la Brican XVI está en Gran Canaria en la Base General Alemán Ramírez, ubicada en el barrio de La Isleta, en Las Palmas.



La Brican XVI ha contado con diversos generales al mando a lo largo de su historia. Actualmente, el general de brigada Ricardo Esteban Cabrejos ejerce como jefe de la brigada y de la Comandancia Militar de Las Palmas desde septiembre de 2023. Anteriormente, el general de brigada Venancio Aguado de Diego estuvo al frente de la Brican XVI y previamente a Aguado fue el general de división Ramón Armada Vázquez, que en septiembre de 2024 fue nombrado jefe del Estado Mayor del Mando de Canarias. Teniente General Pedro Galán García: Estuvo al frente del Mando de Canarias durante cuatro años, hasta 2021. El desarrollo de la Brican XVI ha contado en los últimos años con responsables del Mando de Canarias de la talla profesional del teniente general Carlos Palacios Zaforteza (febrero de 2018 a octubre de 2021; el teniente general Alejandro Escámez Fernández (desde octubre de 2021 hasta octubre de 2022) y actual Jefe del Mando de Canarias desde noviembre de 2022, el Teniente General Julio Salom Herrera. Estos líderes de Mando de Canarias han desempeñado roles cruciales en la defensa y seguridad del archipiélago canario, aportando su experiencia y liderazgo la Brican XVI.

La Brigada Canarias XVI está integrada por varias unidades distribuidas en diferentes puntos del archipiélago, consolidando una presencia militar que refuerza la defensa y seguridad del territorio. En Tenerife, se encuentra el Regimiento de Infantería 'Tenerife' Nº 49, mientras que en Gran Canaria opera el Regimiento de Infantería 'Canarias' Nº 50 y la Unidad de Apoyo Logístico (ULOG 81). Fuerteventura acoge al Regimiento de Artillería de Campaña Nº 93, especializado en apoyo de fuego, y en La Palma, el Batallón de Helicópteros de Maniobra VI (BHELMA VI) proporciona capacidades aerotransportadas.

Uno de los hitos más significativos en la historia reciente de la brigada fue su participación en la misión de la ONU en Líbano, donde sus soldados trabajaron codo a codo con fuerzas internacionales para garantizar la paz en una región marcada por el conflicto. La profesionalidad y el compromiso de los miembros de la Brigada Canarias XVI han sido reconocidos en múltiples ocasiones, consolidando su reputación como una unidad de élite.

El Mando de Canarias del Ejército de Tierra juega un papel crucial en la coordinación y supervisión de las operaciones de la Brigada Canarias XVI. Este mando no solo se encarga de la planificación y ejecución de las misiones, sino que también es responsable de la formación y preparación de las tropas. La ubicación estratégica de Canarias, en la intersección de rutas marítimas y aéreas, convierte al Mando de Canarias en un elemento clave para la defensa del territorio nacional y la proyección de fuerzas en el ámbito internacional.

El Mando de Canarias también se involucra en la cooperación con otras instituciones, como la Guardia Civil y la Policía Nacional, para garantizar la seguridad integral del archipiélago. Esta colaboración es esencial, especialmente en un contexto donde las amenazas pueden variar desde el terrorismo hasta la migración irregular. La Brigada Canarias XVI está compuesta por diversas unidades distribuidas en las diferentes islas del archipiélago. Cada una de estas unidades tiene un papel específico y complementario, lo que permite a la brigada operar de manera efectiva en cualquier situación. Desde la Unidad de Servicios de la Brigada en Gran Canaria hasta los Batallones de Infantería en Tenerife y La Palma, cada componente aporta su experiencia y especialización.

La presencia de estas unidades en todas las islas no solo fortalece la capacidad operativa de la brigada, sino que también refuerza el vínculo con la comunidad local. Los isleños pueden ver a sus vecinos y amigos sirviendo en las filas de la brigada, lo que genera un sentido de orgullo y pertenencia. Uno de los aspectos más destacados de la Brigada Canarias XVI es la alta presencia de isleños en sus filas. Muchos de los soldados provienen de las propias islas, lo que no solo enriquece la unidad con un profundo conocimiento del entorno local, sino que también fomenta un fuerte sentido de identidad y compromiso. Esta conexión con la tierra natal se traduce en una motivación adicional para servir y proteger a la comunidad. La brigada ha implementado programas de reclutamiento que buscan atraer a jóvenes canarios, ofreciendo oportunidades de formación y desarrollo profesional. Esto no solo contribuye a la cohesión de la unidad, sino que también fortalece el tejido social de las islas, creando un lazo entre el servicio militar y la vida civil.