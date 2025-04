African Lion, el mayor ejercicio de la OTAN y EEUU en África, regresa frente a Canarias

African Lion 25, el mayor ejercicio militar multinacional liderado por el Comando África de los Estados Unidos, refuerza este 2025 su relevancia geoestratégica en el norte de África, con un papel destacado de Marruecos en las actividades principales. A tan solo unos cientos de kilómetros de Canarias, este ejercicio subraya la importancia de las islas como un punto estratégico clave en la seguridad internacional. Desde el 14 de abril de 2025, African Lion 25 congregará a más de 10.000 efectivos de más de 40 países, incluidos siete aliados de la OTAN, y abarcará múltiples dominios: terrestre, aéreo, marítimo, espacial y cibernético.



África occidental enfrenta una compleja combinación de desafíos tras una oleada de golpes militares ha sacudido países como Burkina Faso, Guinea, Mali y Níger, donde oficiales militares derrocaron gobiernos democráticamente elegidos. Estas crisis se originan en la corrupción estructural, el lento desarrollo económico, la debilidad institucional y la falta de paciencia estratégica.



En África Lion, Marruecos acoge parte de las maniobras como Ghana y Túnez; pero Argelia, históricamente no alineada, sí lo hace. En enero de 2025, EEUU y Argelia firmaron un Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Militar. En la costa suroeste del Golfo de Guinea, los recientes acontecimientos en Gabón subrayan la importancia del liderazgo estadounidense frente a los esfuerzos de China por ganar influencia en la región. Nuestro apoyo militar a Gabón incluye planes para mejorar las medidas de seguridad portuaria, fortalecer la infraestructura de radares costeros y mejorar la capacidad para vigilar y proteger aguas territoriales.

Países participantes

Los países participantes en el ejercicio de este año son: Benin, Brasil, Camerún, Cabo Verde, Chad, Costa de Marfil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, España, EEUU, Francia, Gabón, Ghana, Guinea-Bissau, Hungría, Israel, Italia, Kenia, Liberia, Libia, Marruecos, Mauritania, Nigeria, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Senegal, Sierra Leona, Togo, Túnez y Yibuti. Además, habrá observadores como Argelia, Bélgica, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, India, Qatar, la República del Congo y Turquía.



Marruecos, en particular, juega un papel esencial, no solo por su cercanía a Canarias, sino también por su contribución en áreas como operaciones aerotransportadas y anfibias, ciberdefensa y asistencia médica. Estas actividades consolidan a Rabat como un aliado clave en la promoción de estabilidad y seguridad en una región marcada por desafíos como el terrorismo y el tráfico ilícito. La participación de España refuerza los esfuerzos colectivos de los aliados de la OTAN y Africom por construir un entorno más seguro y cooperativo.



Desde su inicio en 2004, African Lion se ha convertido en el principal ejercicio militar del continente, destacando el compromiso de EEUU y sus aliados con la paz mediante la fuerza, mientras se refuerzan las líneas de defensa frente a Canarias, un observador privilegiado de estas dinámicas. Este enfoque conjunto refleja la importancia de las islas no solo en la seguridad nacional española, sino también en la estrategia internacional para abordar amenazas compartidas.