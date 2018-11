Podemos le dedica una peineta, un hit y un adiós a Cospedal

A ritmo de Juanes y Morat. Así pretende Podemos Castilla- La Mancha declarar persona 'non grata' a María Dolores de Cospedal. Su renuncia en el PP y la retirada de la vida política han avivado el humor y la faceta artística de los militantes de la formación morada, al tiempo que rebosa el tarro de las cuentas pendientes acumuladas durante cuatro años de presidencia, en los que los tira y afloja en las Cortes han sido continuos.

Y es que debe estar de moda el mundo musical en Podemos, porque si hace unos días era Juan Carlos Monedero el que nos sorprendía rapeando sobre el Pequeño Nicolás, ahora es el grupo autonómico el que versiona la canción 'Besos en Guerra'.

La 'campaña'contra Cospedal no ha hecho más que empezar. Primero fue María Díaz, diputada en las Cortes regionales quien apareció con una camiseta en la que se podía leer el eslogan non grata acompañado de una peineta (de las de vestimenta) como si de una auténtica folclórica estuviésemos hablando.

"No hagas caso a tus amigos, ellos ya duermen en Soto del Real"

Ahora, la versión musical de la propuesta contra Cospedal llega cargada de mensajes contra la expresidenta y la corrupción en el PP en general. "No hagas caso a tus amigos, ellos ya duermen en Soto del Real", "privatizaste demasiado, no dejaste ni la sanidad. Luego fuiste al Ministerio y aquí no quedó ni un solo hospital", son algunas de las perlas que le versiona Podemos a la ya 'exlegionaria' del PP.

No se sabe si la propuesta saldrá adelante o se quedará en una mera anécdota en la que se han invertido 5 euros en serigrafiar una camiseta, una tarde en la que no había nada que mejorar para el futuro de los castellano-manchegos y un cursillo de edición de vídeo.

Lo que sí está claro es que cuando se gobierna en coalición con el PSOE se agudiza el ingenio y las ganas de buscarle las cosquillas al oponente político.