Lo que en verdad piensa Susana Díaz: "Marín es de los nuestros"

Juan Marín tiene un pasado. Profesional, como encargado de la joyería familiar. Como político, como militante de Alianza Popular, primero, luego en el Partido Andalucista, de donde pasó a crear un partido local que permitía al PSOE gobernar en Sanlúcar. Allí ejerció de concejal, siempre en la órbita socialista hasta que se inventó Ciudadanos Independientes por Sanlúcar y, de ahí, a Ciudadanos. El resto ya es historia.

Fran Hervías, del equipo de Albert Rivera, le fichó como cabeza de cartel en las autonómicas de 2015, donde arañó 9 diputados y ahora anda en negociaciones con el PP por ver si defenestran al PSOE, en tiempos algo más que socio, para gobernar la Junta. Marín es un hombre afable, templado, que habitualmente nunca se irrita. Hasta este lunes cuando, tras la reunión con Juanma Moreno, el hombre del PP en la región y aspirante a presidente, apareció ante los medios con cara de pocos amigos. "No parece Marín, nos lo han cambiado".

Sumar al PSOE

La cosa iba mal, vino a decir el dirigente naranja, porque el PP no transige con asuntos de programa. Moreno se quedó a cuadros. ¿Programa? ¿De qué habla este hombre? El líder andaluz de Cs está empeñado en sumar al PSOE al pacto en cuestión y hasta pretende ofrecerle tres de los siete asientos en la Mesa del Parlamento. Dos para el PP y otros dos para Ciudadanos. Nada de Vox. Los naranja quieren a Abascal muy lejos. Que no salga en la foto pese a sus 12 votos, imprescindibles para la investidura. Moreno dijo que no, y hasta la próxima. ¿Cómo se le va a dar el control de la Mesa, que deberá tomar importantes decisiones para dar el vuelo al régimen, a quien se pretende desalojar del poder?

Es entonces cuando en los círculos del PP se recuerda la estrecha amistad de Marín con Susana Díaz, a quien ha apoyado en la presidencia estos tres largos años. Y también mencionan lo que la 'sultana' andaluza le decía a sus correligionarios de Ferraz cuando se acercaban por sus dominios: "¿Marín?, no os preocupéis, es de los nuestros". Esas palabras resuenan ahora como un tambor de Calanda como telón de fondo en las negociaciones que, en forma tan áspera, buscan trasladar a las instituciones el resultado que han arrojado las urnas.