Garrido ficha al redactor jefe de El Mundo y desata los rumores en Sol

Ángel Garrido acaba de fichar como nuevo director de su Gabinete al hasta ahora redactor jefe de El Mundo de la sección de Madrid. Ferrán Boiza llevaba poco más de tres años en el cargo y este mismo martes hará oficial su traslado a la Consejería de Transportes.

Los cambios, que en el entorno del consejero se venden con total normalidad, ya han provocado en los aledaños del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso cierto revuelo por la supuesta "proyección mediática" que "está buscando" el expresidente de la Comunidad.

Garrido, al frente de la Consejería de Transportes, es el hombre fuerte de Ciudadanos en el Gobierno de Madrid después de Ignacio Aguado, el vicepresidente y portavoz. Además de fichar ahora a Bouza, el consejero tiene junto a él a Miguel Oliver, al frente de la Dirección de Comunicación de Metro de Madrid, la joya de la corona de la Consejería, y hombre de su total confianza tras tenerlo como director general de Medios en el tiempo que Garrido presidió la Comunidad.

Se da la circunstancia que Garrido, desde este martes, va a tener como director de Gabinete al exredactor jefe de El Mundo, y como director de Comunicación de Metro, al exjefe de Local de ABC. "¿Curioso, no?", dicen las malas lenguas que siempre hablan y no paran en los mentideros cercanos al Gobierno regional madrileño. "Maledicencias", responden desde el entorno de la Consejería de Garrido, "No hay nada de eso", sentencian.

Las malas lenguas ven "curioso" que Garrido fiche al redactor jefe de 'El Mundo' y ya tenga como mano derecha al exjefe de Local de 'ABC': ¿mucha "proyección mediática por si Aguado tuviera que dar un paso a un lado?", se preguntan

Oficialmente, el fichaje responde a un cambio en la estructura de poder de la Consejería. Cristina Sánchez, mujer de la total confianza de Garrido, junto a quien lleva desde hace varios años, deja la jefatura del Gabinete para ocuparse de la Subdirección (con rango de director general) de Relaciones Institucionales de Metro. Allí, ejercerá de hilo conductor con el consejero y programará el día a día de la institución que más presupuesto maneja y mas repercusión tiene.

"No hay nada de eso"

"La jefatura de Gabinete quedaba vacía y se ha querido fichar a alguien de prestigio. No hay más", aseguran en el entorno de Garrido.

Sin embargo, los mismos que ven "curioso" el fichaje ahora de Bouza son los que aseguran que Garrido está "buscando una proyección mediática" sobre el trabajo de dos profesionales de mucha experiencia y con muchos contactos en Madrid "por si Aguado tuviera que dar un paso a un lado" cuando llegue el momento de elegir candidato para las próximas elecciones.

A nadie se le escapa que las relaciones de Aguado con Ayuso son manifiestamente mejorables, y que, como se han empeñado en confirmar ambos, la estabilidad en el Gobierno madrileño y que no haya habido una moción de censura, tiene "mucho que ver más la relación entre Inés (Arrimadas) y Pablo (Casado)" que "las ganas de Aguado".

La 'traición' de las europeas

Sin embargo, Garrido tendría complicado ser el sucesor. En el PP no se olvida la "traición" cuando, de la mano de Albert Rivera, se anunció por sorpresa su fichaje por el partido naranja en vísperas de las europeas y tras habérsele hecho un hueco en las listas. Eso sí, en el PP no recuerdan que Casado no tuvo la deferencia siquiera de comunicarle -salvo en el último minuto- que él no sería el candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid que ostentó de manera interina tras la salida de Cristina Cifuentes. Habrá que estar atentos los próximos meses.