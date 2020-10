Jesús Cintora desata una guerra fraticida en la izquierda mediática

No me digan que el asunto no tiene su gracia. Quienes conserven intacta su capacidad retentiva recordarán lo que ocurrió hace un lustro con Jesús Cintora, cuando, de la noche a la mañana, Paolo Vasile le apartó de Las Mañanas de Cuatro y le dejó sin proyecto en Mediaset. Compuesto y sin novia.

Entonces, el periodista contaba con una audiencia significativamente mayor que la de Antonio García Ferreras, que era su competidor en La Sexta con Al Rojo Vivo. Uno era líder, pero la carrera de fondo la ganó el segundo.

Sobre la decapitación de Cintora corrieron ríos de tinta: hubo quien la atribuyó al afán de Vasile por mejorar su sintonía con el Gobierno de Mariano Rajoy. Otros, escribieron sobre la supuesta indisciplina del periodista, que había agotado la paciencia de sus jefes.

El caso es que el presentador soriano fue apartado de la primera línea de combate, en favor de Javier Ruiz. Ante esa complicada situación profesional, encontró acomodo como colaborador en La Sexta e incluso le ofrecieron algún proyecto que -conviene recordar- no tuvo mucho éxito.

Pasó el tiempo, llegó 2020, Rosa María Mateo y Enric Hernández comenzaron a pensar en fórmulas para reflotar la catastrófica audiencia de RTVE y tuvieron una idea, como fue la de negociar con la productora de José Miguel Contreras la emisión de un programa de actualidad en La 1 que estaría presentado por Cintora. Según han publicado varios medios, la idea es que se emita por la mañana, es decir, en un momento del dia en el que compite Antonio García Ferreras.

El dinero...

Quizá sea muy malpensado ese Buscón, pero aquí hay algo que no cuadra: Contreras y Cintora, habituales de La Sexta y de Al Rojo Vivo ficharán por TVE para hacer un programa similar al de García Ferreras. Sobra decir que en la cadena verde ha comenzado a circular la información de que esta posibilidad -todavía no confirmada por la televisión pública- ha sentado como un tiro en Atresmedia.

El impacto no ha sido mucho menor en Radiotelevisión Española, donde hay voces que han comenzado a preguntarse sobre la conveniencia de fichar a Cintora cuando hay más de 1.500 periodistas en plantilla. Entre ellos, Xabier Fortes, que tiene un perfil muy similar y que fue relegado hace unos meses al anonimato del Canal 24 Horas, pese a que sus datos por la mañana no eran peores que los que ha conseguido en estas semanas Mónica López, esa meteoróloga tan crédula con las maquinaciones de los politólogos.

Pero el caso de Fortes es diferente, pues Rosa María Mateo le guarda cierto rencor desde que el periodista gallego se enfrentó a ella cuando quiso cambiar de fecha un debate electoral a solicitud de Pedro Sánchez. Entonces, Fortes se quejó mediante un mensaje de Twitter que cayó como una bomba de fragmentación sobre el despacho de su jefa.

Ferreras, Contreras, Cintora, Enric Hernández, Rosa María Mateo...desde luego, cuando los egos y el dinero entran en juego, cualquier cosa puede pasar. Incluso las amistades más consolidadas pueden saltar por los aires, como las que se labraron cuando José Luis Rodríguez Zapatero adjudicó la licencia de La Sexta.

En medio de este clima, publicó un medio esta semana un artículo que hablaba del interés de Jaume Roures y de Contreras por ganar peso en Prisa con una rocambolesca alianza. “¡Pero si no se aguantan!”, reconocía un amigo en común de ambos.

Por cierto, tampoco Ferreras traga a Roures, y viceversa. Como verán, la izquierda mediática, como la política, es un crisol de intereses.