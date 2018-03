Estas son las irónicas 'opiniones' en Google sobre la gasolinera donde fue detenido Puigdemont

La imaginación y los comentarios ocurrentes no cesan si se trata del tema catalán. La crisis política, el bloqueo institucional, la ausencia de un Govern o la aún intervención de la Generalitat a través del artículo 155 no frenan el sentido del humor de los usuarios. La última detención de las autoridades a Carles Puigdemont en una gasolinera alemana ha desembocado en una ristra de reseñas irónicas que recoge Google y que no han dejado de alimentarse desde que el expresident fue arrestado el pasado domingo.

"En el mostrador el dependiente me dijo que una lástima!, ya que yo era el cliente número 156 para un abono regalo de vacaciones en Soto del Real (España). El regalo se lo llevó el cliente 155 que acababa de repostar", se lee en una de las reseñas recogidas de las casi 2.000 con las que ya cuenta la estación germana de Aral. Pero no es el único. "Maravilloso lugar democráticamente elegido a unos 155 km de otros lugares", lo describen otros. "Un sitio fantástico, muy independiente. Si vas a las 1:55 horas tienes premio", añaden.

Algunos señalan la "eficacia" de su producto: "Tienen gasolina 95 con 155 tipos distintos de aditivos, que hacen que el motor de tu furgoneta tenga tal potencia que te haga sentir independiente". "Desde que reposte en ella mi furgoneta anda más y consume menos. Ha bajado el consumo a 15.5 litros", añade otro usuario.

"El trato fue realmente exquisito, al decirle al chico que nos atendió que éramos de Tabarnia nos regaló una barra de pan. Sin duda cuando volvamos por la zona iremos otra vez", dicen. "Sin duda se merece 5 esteladas", cuentan ironizando con las estrellas que se otorgan según la valoración del lugar.

He pasado ya como 155 veces y nunca defrauda"

También los hay que advierten a los que visiten el lugar: "Si eres independentista no vayas porque no te van a dar el 3% de la recaudación. Si presentas tu DNI español te dan un abrazo, te colman a besos y por supuesto te invitan a una buena cerveza alemana". "Si repostas aquí te regalan dos meses de hotel con todos los gastos pagados. Impresionante", señala otro internauta.

Pero, sobre todo, los hay que repiten y que no dudan en recomendar el establecimiento a quienes tengan que repostar en su viaje. "He pasado ya como 155 veces y nunca defrauda".