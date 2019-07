Dios, Patria y... Padre: así es la escenografía austera del despacho de Abascal en el Congreso

Hay imágenes que valen más que mil palabras. O lo mismo que un discurso en la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados. Es el caso de la fotografía del nuevo despacho de Santiago Abascal en la séptima planta de la Cámara Baja. A la estampa, colgada en las redes sociales por el propio dirigente de Vox y sus fieles, no le falta un perejil.

Evoca austeridad. Y, a su vez, todos los elementos que tienen que estar, están. Que se vean sus referentes. Como si se tratase de un adelanto del primer cara a cara entre Abascal y Sánchez que iba a tener lugar horas después, los artífices de la fotografía se esforzaron en retratar a la cúpula del partido junto a una gran bandera de España, un cristo de un tamaño considerable y un cuadro del padre del líder de Vox.

Entre estas dos fotos hay tres años de perseverancia, de compañerismo y de muchas lecciones recibidas de los mejores políticos de nuestro tiempo.Orgulloso de formar parte de la #EspañaViva que nunca claudica ante sus enemigos 💪🇪🇸📢 #VOXVerdaderaOposiciónpic.twitter.com/eaiSXSPahj — ManuelMariscalZabala (@MariscalZabala) July 22, 2019

Papeles, pocos. Dispositivos tecnológicos, menos. Para un ordenador que hay, justo lo tapa Iván Espinosa de los Monteros. La escenografía era el preámbulo del discurso de la sesión de investidura. Unidad de España, derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos, preocupación por el envejecimiento del pueblo español y por el entusiasmo de la izquierda ante el multiculturalismo y una reivindicación a la figura de su padre.

"Yo soy el hijo de un sencillo comerciante de Álava, que nos dejó hoy justo hace dos años y que entró en política para defender a su patria de los criminales de ETA", arrancó Abascal para después confesar que se metió en política con 18 años para defender a su padre, amenazado de muerte durante los últimos 30 años de su vida.

Imagen impostada

Este curioso Buscón no duda ni un ápice de que el equipo de Vox ha trabajado muchas horas en el speech, pero sí de que lo haya hecho en el lugar que muestra la foto. Parece impostada. En esa mesa se curró lo justo. O, al menos, no se hizo en el momento del disparo de la cámara.

Los tacos de notas distribuidos por los servicios de la Cámara están sin desprecintar; no hay informes; no hay libros; no hay bolígrafos ni subrayadores. En definitiva, no cuela. Allí no hay muchos elementos que hayan servido realmente para preparar la intervención, salvo sus acompañantes.

Rodeando al líder figuran en la estampa Espinosa de los Monteros; Javier Ortega-Smith; el gurú de Comunicación y también diputado, Manuel Mariscal, y el gerente del partido y asesor, Enrique Cabanas

Cuentas las malas lenguas que rondan por los pasillos del Congreso que si Abascal, además de quitarse la chaqueta, se hubiese remangado, sería más creíble que el de la foto era el momento real en que todos estaban trabajando en equipo.

Estas aún recuerdan aquellas imágenes de Rajoy y el recién fallecido Rubalcaba preparando el cara a cara que mantuvieron en 2011. Documentos, bolígrafos, manuales y post-it invadían sus mesas y, en el caso del gallego, aparecía el mejor ejemplo de que ahí se necesitaba reponer fuerzas: un buen plato de jamón. Eran tiempos de menos postureo en Instagram.