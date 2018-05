Al juez de los casos Gürtel, Pujol y 3% le gusta el rugby

El magistrado que investiga en la Audiencia Nacional los casos Gürtel, Pujol y del 3%, entre otros, el gaditano José de la Mata, es un gran aficionado a ver los partidos de rugby en la televisión. Tanto es así que durante la declaración de un testigo del caso Pujol Raimón Jorbá, que había sido jugador de este deporte, aprovechó un receso para mantener una conversación de más de 12 minutos de duración con el compareciente, tal y como se puede oír en el audio que incluye esta información.

El testigo, que comenzó la charla alardeando de que él había sido internacional y que toda su familia estaba ligada al rugby, se vio sorprendido por los conocimientos que De la Mata tenía del rugby, ya que le preguntó por una estrategiapolémica que en un partido del Seis Naciones había seguido la selección italiana, que había dejado perpleja a los ingleses.

Esta estrategia consistía, como relata De la Mata en la grabación, en no disputar el balón en el 'ruck', que es cuando los jugadores de los dos equipos compiten agrupados para obtener la pelota, que debe estar en el suelo y en los pies de los deportistas.

"¿Qué le parece que Italia no entre en los 'ruck' con Inglaterra?", le preguntó De la Mata, mientras que el testigo no sabía a qué se refería, ya que no pudo ver el partido, ya que en ese momento jugaba su hijo con la Selección española.

"Hubo una polémica grande con la táctica de los italianos, y yo le recomiendo que vea el partido", prosiguió el magistrado, que especificó que los jugadores ingleses llegaron a parar el juego para preguntar sobre este hecho al árbitro, que les contestó: "Soy árbitro, no entrenador, consulten a su entrenador para que les dé instrucciones".

De la Mata dio más detalles, y dijo que los jugadores italianos rodeaban el 'ruck', pero que no disputaban el balón, algo que levantó una gran polémica en Inglaterra: "Es muy chocante y a mí me gusta mucho verlo por la televisión", completó el magistrado, que dijo que también fue interesante ver la "cara de sorpresa absoluta que tenían los ingleses, no comprendían nada de lo que estaba pasando".

"Lo curioso es que los comentaristas españoles ni la olieron, ni se dieron cuenta", continuó De la Mata en la conversación, que resaltó que no fue hasta el día siguiente cuando los periódicos británicos hablaron de la polémica: "Y aquí entonces se han hecho eco, y eso que los comentaristas españoles son buenos, o por lo menos a mí me lo parece", dijo entonces el juez, que concluyó: "La verdad es que es un deporte muy interesante y muy bonito, y muy duro".