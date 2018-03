La 'metedura de pata' de Garzón en Twitter al llamar "machista" a Rivera

El 8-M ha generado una unión sin precedentes por la igualdad de las mujeres, pero algunos también han aprovechado la ocasión para 'tirarse los trastos a la cabeza' y destacar diferencias ideológicas. Es el caso del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y el de Izquierda Unida, Alberto Garzón, que se han enzarzado en Twitter.

Todo ha sucedido cuando el primero colgaba un tuit este jueves en el que llamaba a luchar "contra la discriminación y la violencia machista, por la libertad y la igualdad de nuestras madres, nuestras parejas y nuestras hijas".

Feliz #DiaDeLaMujer. Queda mucho por hacer, luchemos juntos contra la discriminación y la violencia machista, por la libertad y la igualdad de nuestras madres, nuestras parejas y nuestras hijas. ‘La libertad se aprende ejerciéndola’, Clara Campoamor. #WomensDaypic.twitter.com/MCdZAa0zq6 — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de marzo de 2018

Este comentario no ha sentado nada bien al coordinador federal de IU, que ha asegurado que "el problema es que los machistas no entienden que las mujeres no son de nadie, no tienen dueños, no son una propiedad", haciendo referencia al pronombre posesivo "nuestras" utilizado por Rivera.

Este tuit describe una parte importante de qué es el machismo. El problema es que los machistas no entienden que las mujeres no son de nadie, no tienen dueños, no son una propiedad. No son “nuestras”. Las mujeres son y deben ser libres. https://t.co/NEmuElp1YG — Alberto Garzón (@agarzon) 8 de marzo de 2018

Pero la cosa no se queda ahí. Rivera ha buscado un tuit de Catalunya en Comú Podem en el que se atribuía a Garzón las siguientes palabras: "Defendemos lo que conquistaron nuestras abuelas y abuelos, madres y padres, y queremos ir mucho más allá".

Hola @agarzon, este tuit es ‘tuyo’... No te considero ‘machista’ por hablar de ‘tu abuela’ o ‘tu madre’. A ver si nos ayudáis a seguir incrementando los permisos de paternidad y la educación infantil en los PGE y dejáis de hacer el ridículo con el diccionario. Feliz #DiaDeLaMujerpic.twitter.com/bR89UUrWkf — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 8 de marzo de 2018

Además, el diputado de Ciudadanos Francisco Igea ha intervenido en la disputa para hacer una aclaración: "los pronombres posesivos no establecen únicamente relaciones de propiedad, también pueden indicar una relación". Por eso, el líder de la formación naranja le ha asestado un segundo 'golpe' al final de su mensaje, pidiéndole que "dejen de hacer el ridículo con el diccionario".