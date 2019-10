¿Se encargará Villarejo a partir de ahora de los premios que otorga Pedro J. Ramírez?

“El problema de terminar una entrevista con Francisco González(FG) es que te quedas con ganas de más”, escribía el 21 de octubre de 2018 la siempre acerada pluma de Pedro J. Ramírez al término de la entrevista que ese día publicaba en El Español con el exbanquero, a quien pocos días después iba a nombrar mejor empresario español del año (“El León a la mejor gestión empresarial”, de acuerdo con la terminología pedrojotista). “Sales convencido de que podrías seguir hablando con él durante horas de una infinidad de temas y envidias a sus compañeros de golf. Hay personas que tienen una entrevista y personas que tienen dentro varios libros. FG es de las segundas. Aunque probablemente no vaya a volver a hacer algo tan colosal como lo que hizo con BBVA durante más de dos décadas, y aunque su retirada sea de las más limpias que haya visto nunca el Ibex, algo nos dice que volveremos a hablar mucho de él durante los próximos años”.

Pedro lo clavó, que ya se sabe que donde pone el ojo pone la bala. Clavó lo de que volveríamos a hablar mucho de FG, aunque no precisamente para bien. Casi un mes antes, el 26 de septiembre de 2018, el BBVA había dirigido un comunicado a la CNMV anunciando que su presidente dejaría el cargo a finales de diciembre para ser sustituido por el entonces consejero delegado, Carlos Torres. Y todo el mundo se miró con extrañeza, porque nadie se explicaba que un hombre que llevaba años aferrado al sillón, cepillándose consejeros delegados en cuanto empezaban a amenazar su trono y prorrogando los estatutos sociales para seguir en el machito más allá de lo racional, de pronto anunciara motu proprio su salida, sin esperar siquiera a la celebración de la Junta General de 2019.

Las especulaciones se dispararon. Que si la mala marcha del banco comprado en Turquía, que si problemas en México con Bancomer, que si la digitalización había resultado una filfa, que si las luchas por el poder… Nada de nada. La pura verdad tenía nombre y apellidos: José Manuel Villarejo Pérez (en prisión desde el 17 de noviembre de 2017 acusado de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales), a quien el jefe de Seguridad del banco, Julio Corrochano, otro excomisario premiado con la lotería de una gran empresa a su jubilación, había encargado espiar a miembros del PSOE, de la CNMV y del empresariado patrio por encargo, se supone, del propio FG. El 20 de diciembre de 2018, el aludido dejaba el cargo por sorpresa, y el 14 de marzo del año en curso, con el escándalo ya desatado, se hacía a un lado abandonando las dos posiciones que aún ostentaba: la presidencia de honor del banco y de su Fundación.

Como es de imaginar, Pedro J. no se recluyó en la Trapa dispuesto a arrepentirse de los empalagosos elogios dedicados al banquero tras el episodio. Siguió a lo suyo. Se explica así el gesto lívido que lució cuando, el pasado septiembre, se enteró un día por sorpresa de que la próxima víctima de Villarejo, rey de las cloacas policiales, iba a ser ni más ni menos que Ignacio Sánchez Galán, presidente de Iberdrola, con quien Pedro José acababa de cerrar, tras ardua negociación (porque estos “premios” no son gratis, como todo el mundo imagina, sino que llevan aparejada una sustanciosa contrapartida económica que solo la vanidad de los “premiados” permite aceptar), la concesión del “León a la mejor gestión empresarial 2019”.

Negociación con Alejandro Suárez

“¡Esto no me puede estar pasando a mí!” “¡Dos años seguidos, no!”, cuentan que exclamó el afectado al conocer la desgracia. Las alarmas no hicieron sino aumentar cuando el digital Moncloa.com, propiedad del empresario y editor Alejandro Suárez, con El Confidencial en el sorprendente papel de mero altavoz, empezó a publicar el nuevo serial de la fonoteca de Villarejo que directamente apunta a Sánchez Galán y también a Florentino Pérez, presidente de ACS. De modo que Pedro J. decidió pasar a la acción, citándose con Suárez para intentar llegar a un acuerdo que salvara su “León” 2019 y que, sobre todo, le salvara a él de la vergüenza de tropezar dos veces en la misma piedra, dos años seguidos. Todo por la pasta. Porque Galán había decidido seguir adelante y no rechazar el “premio”.

Y cuentan que las negociaciones entre el fundador de El Español y el dueño de Moncloa.com y Merca2 han sido cualquier cosa menos un intercambio de ofrendas florales, hasta el punto de que el gran periodista habría llegado a amenazar a su díscolo rival con revelar cuestiones sustanciales de su actividad, tal que la composición accionarial de sus negocios, si se atrevía a publicar algo que pudiera arruinar su “León” de este año. El caso es que, en efecto, Suárez se ha guardado su material y nada nuevo ha salido en las últimas fechas, de modo que Pedro J. pudo anoche celebrar más o menos tranquilo, a partir de las 20:30 horas, el tercer aniversario de El Español con la concesión del tercer “León” al presidente de Iberdrola, en un acto celebrado en la sede del Comité Olímpico Español (COE) que contó con la asistencia de varios miembros del ocioso Gobierno Sánchez (Ávalos, Robles, Marlaska y por ahí) y del presidente del PP, Pablo Casado.

Como resulta que el primer “León” lo ganó y financió en 2017 Florentino Pérez, otro que al parecer se dispone a bailar en la cuerda floja del escándalo de las escuchas del ex comisario, alguien avispado se ha apresurado a recomendar a Pedro Jota que se deje de tonterías y encargue directamente a Pepe Villarejo la elección del “León” del año que viene. Se ahorrará tiempo y disgustos, aunque no dinero. “Dos cosas nos llaman la atención al llegar a nuestro destino [La Vela, sede del BBVA en Las Tablas, donde el maestro de periodistas entrevistó a FG]. La primera es que, en todas las mesas de todas las salas de espera ocupa un lugar destacado un libro editado por el banco. Se trata de la publicación Valores y ética para el siglo XXI, en la que una veintena de autores afrontan el reto mayúsculo de tratar de averiguar 'cómo podemos entender y utilizar los principios éticos universales para afrontar los grandes desafíos' que nos plantea el nuevo siglo”. Eso, principios éticos.