'The Economist' ultima un gran reportaje sobre el desafío separatista en Cataluña

The Economist publicará en junio un reportaje en profundidad sobre el desafío separatista en Cataluña. La revista británica ha enviado a España a sus mejores periodistas y no ha escatimado recursos. Algunas personas bien informadas en el Gobierno cuentan a este Buscón que es el reportaje más importante y mejor documentado de cuantos ha elaborado la prensa internacional sobre la mayor crisis de la democracia española desde el 23-F.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; el secretario General del PSOE, Pedro Sánchez; y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, han participado en este reportaje. La revista ha entrevistado también a los principales dirigentes del separatismo catalán. The Economist ha solicitado muchos datos para contextualizar la relación de Cataluña con el resto del país y ese supuesto maltrato económico que estuvo en el origen del conflicto hace ya seis años.

La prensa extranjera, especialmente la anglosajona, ha sido por lo general muy proclive a las tesis separatistas. Diarios como The New York Times o el Times de Londres han firmado editoriales muy críticos con el Gobierno de Rajoy, especialmente tras la intervención policial del 1-O. Estos diarios también han censurado la unilateralidad de los partidos separatistas, pero han visto con buenos ojos algunas de sus reivindicaciones como la del referéndum.

Nadie sabe el contenido

Nadie conoce el contenido del reportaje. La sensación dentro del Gobierno, según le dicen al Buscón, es que Quim Torra ha caído mal en los círculos de influencia europeos. Su actitud y el legado racista de sus centenares de artículos han extendido la idea de que el único proyecto del separatismo es avanzar hacia la fractura social dentro y fuera de Cataluña.

El mensaje de los independentistas catalanas a The Economist es que "Madrid no está dispuesta a negociar" ni "hacer concesiones". La revista no compra ese argumento pero parece que va ser crítico con Rajoy, Rivera y Sánchez por no proponer soluciones para los dos millones de catalanes que votaron independentismo el pasado 21-D. El proyecto atractivo de país que tratan de vender no es suficiente para la revista, que exige propuestas más concretas para evitar la ruptura con Cataluña.