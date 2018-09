Soraya ajusta cuentas con un libro

No de cumple todavía un mes desde que Soraya Sáenz de Santamaría dejó la política. Lo hizo de la peor forma, derrotada. El benjamín Pablo Casado, arropado por la vieja guardia, se hizo con el voto de los compromisarios en una segunda vuelta que parecía tener propósitos más conspiratorios que democráticos. Era preciso impedir que la ex vicepresidenta llegase a presidir el Partido Popular. Y Casado lo consiguió, a pesar del nubarrón de sospecha que se condensaba sobre su halo de yerno ideal, muchacho de bien y jefe de una renovación milagrosa que arrancara de las moquetas de Génova el antiguo polvo del latrocinio, el caudillaje y el inmovilismo.

Sáenz de Santamaría comparte con María Tudor no sólo el demasiado poder, sino también el tarro rebosante de los odios que contra ella se acumularon. Acaso por ese motivo, quienes la vieron marcharse piensan todavía que, como los grandes diestros, Soraya reaparecerá a lo grande. De momento, el río suena, porque piedras trae. Un gran grupo editorial -a saber, Planeta- publicará un libro escrito por Sáenz de Santamaría, uno de tipo político, claro está. El asunto está muy verde, explica la persona que ha visto pasar las ofertas. Lo que vale la pena saber es si realmente va a contar todo lo que pasó.

Ya no sale para este año, sin duda. Como el mercado de fichajes, la temporada editorial cierra las incorporaciones para poner en marcha la rueda de las novedades de otoño. ¿Habrá legajo de Sáenz de Santamaría para la primavera próxima? No sería de extrañar, especialmente cuando la casa lleva ya una larga bibliografía de memorias políticas entre cuyos autores figuran, por ejemplo, lo más granado de los enemigos de la vice: desde García Margallo (con sus cartas relamidas y sus dietarios pretenciosos) hasta la mismísima Esperanza Aguirre, quien en aquel libro suyo, Yo no me callo, señaló con el índice a Soraya por la fusión de Cuatro y Telecinco y de La sexta con A3Media. ¿Qué hará Soraya Sáez de Santamaría ahora que puede devolver la afrenta?