Para Rajoy no es importante estar en el Pleno que debate su censura

Inédito e inaudito. Mientras el Congreso debate la moción de censura que puede descabalgar a Mariano Rajoy de la Moncloa, el presidente no está en la Cámara. El día en el que la representación democrática del pueblo español analiza su papel tras la sentencia de Gürtel que ha condenado al Partido Popular a título lucrativo, el presidente se esconde y no da la cara. Y nadie aclara donde está. Desde luego, no en el lugar que debiera.

Este gesto ha sido tomado como un desprecio a la máxima representación de la democracia española y a no saber asumir su responsabilidad, que es estar al pie del cañón a las duras y a las maduras. Desde luego, no es plato de buen gusto asumir que la mayoría del Congreso va a aprobar la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez pero en eso se basa la democracia en debatir, consensuar, negociar y asumir las mayorías, La imposición, la ocultación y la falta de explicaciones no son precisamente comportamientos democráticos.

Fuente de la Moncloa solo han confirmado que Mariano Rajoy no estará por la tarde en el Pleno. Otras fuentes, según publican las redes, dicen que ni siquiera se sabe donde está.

#MocionCensura Fuentes oficiales de la Vicepresidencia del Gobierno informan. "No sabemos dónde está el presidente del Gobierno". 😳😳😎😎😱😱 — Lucía Méndez Prada (@LuciaMendezEM) 31 de mayo de 2018

Lo que si han descubierto hoy muchas personas es que Mariano Rajoy no está donde el deber le llama. Una vez más.