Pedro Sánchez no se sentará entre las taquígrafas

Preparativos de última hora en el Congreso de los Diputados. Y un fleco que faltaba por cortar: "¿Dónde sentamos a Pedro Sánchez?" Después de dejar su acta en octubre de 2016, el líder del PSOE no es diputado y, por tanto, no tiene escaño asignado, por lo que, en un primer momento, la Cámara no sabía cuál sería su ubicación final.

Ante la incertidumbre, en los pasillos de las Cortes se empezó a especular sobre si terminaría sentado en medio del hemiciclo, junto al equipo de taquígrafas (sólo hay un hombre entre ellas), que redactan las intervenciones parlamentarias en el Diario de Sesiones.

Este curioso Buscón se ha colado en la reunión de la Mesa del Congreso, que ha tenido lugar al término de la que podría ser la última sesión de control del Gobierno de Mariano Rajoy -que fue recibido entre aplausos y vítores de la bancada popular a primera hora de esta mañana-, y, finalmente, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, ha planteado que Sánchez siga la sesión desde un asiento colocado en su grupo parlamentario, junto a su portavoz, Margarita Robles.

Así, cuando no esté interviniendo en la tribuna, el dirigente socialista se salvará de estar en el centro de todas las miradas durante el eterno debate que se espera para este jueves y viernes. En este sentido, cabe recordar que la primera jornada de la pasada moción de censura -o tortura- comenzó a las 9:03 de la mañana y concluyó a las 21:19, con tan solo una hora de pausa.

"Tengan ustedes la total y absoluta certeza de que de esta intervención se hablara y mucho en la historia nuestro país. En el día de mañana saborearé con fruición lo que ha dicho cuando lea su intervención en el Diario de Sesiones; siempre y cuando, naturalmente, las señoras y señores taquígrafos hayan dado abasto y se hayan enterado de algo", homenajeó Rajoy en alusión a la intervención de más de dos horas de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

Aunque la propuesta de la ubicación de Sánchez dependía de Pastor, todos los grupos han estado de acuerdo en que se pueda sentar con sus antiguos colegas, habida cuenta de que es el líder de la oposición. Por tanto, lo previsible es que siga el debate en el primer asiento de la segunda bancada del Hemiciclo, justo encima del banco azul y junto a Robles, es decir, el sitio que ocupaba cuando tenía escaño.

La especulación gira ahora en torno al secretario de Organización, José Luis Ábalos, el diputado designado para defender la moción. Este suele sentarse en segunda fila, detrás de Robles, pero en las jornadas de moción, la portavoz ha sido relegada a un segundo plano. Mientras Ana Pastor llama a la noción de mesura, el juego de las sillas se pone cada vez más interesante.