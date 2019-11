Irene Lozano sale 'trasquilada' de LinkedIn

El hartazgo de los españoles ante la campaña electoral permanente se palpa incluso en LinkedIn. Ni siquiera esta red social con sede en Mountain View y orientada a conectar profesionales y empresas ha logrado escapar de las zarpas de la política.

Se disponía este Buscón a colgar su currículum vitae en la conocida plataforma cuando, de repente, se topó con una publicación de Irene Lozano, la secretaría de Estado de la España Global y dadora de "forma literaria" a las memorias del resistente del Gobierno en funciones Pedro Sánchez.

"La sociedad española es, dentro de la Unión Europea, la que más apoya que el gobierno de su país ayude a acabar con la pobreza en los países en desarrollo, según el último Eurobarómetro". "Somos solidaridad", dice Lozano previo hashtag y el mismo día en el que el Ministerio de Trabajo tuvo a bien soltar las cifras del paro.

La socialista pretendía correr un tupido velo y, de paso, divulgar un buen dato para la imagen del país, pero decenas de españoles que pululaban por LinkedIn, aún bajo los efectos de la resaca del debate electoral, apartaron el networking y decidieron sacarle los colores a cuenta del desempleo. Otros le dieron un like.

"¿Otra de oportunismo electoral?"

"Empecemos por nuestra casa... El paro sube casi el doble que en octubre de 2018 y se sitúa en cifras superiores a 2015. El peor mes de octubre en aumento de paro desde 2012. La afiliación sigue por debajo de los niveles de julio. ¿Han preguntado a los pensionistas, parados, mayores de 45 en exclusión laboral, sin vivienda, Irene Lozano? ¿Otra de oportunismo electoral? Ande, esto no se lo compra nadie, ni aunque esté 'mamado'", le escribe una consultora y profesora desde Madrid.

"Pues que el Gobierno español y la sociedad española acaben con la pobreza en España. Anoche el señor Sánchez afirmó que en España existen más de 26.000 niños menores en extrema pobreza. ¿De qué habla, señora Lozano?", planteaba la CEO de una funeraria.

"Les pagamos la fiesta porque no hay mas remedio, pero por favor, ¡no nos tomen el pelo!", pedía a Lozano un empresario catalán.

"Me preocupa enormemente que tengamos que pagar con nuestros impuestos a personas como esta. De verdad, no he visto un post suyo donde hable de los problemas reales que hay en España, que son muchos... A mí me da que está puesta simplemente para generar polémica continuamente y hacernos perder el tiempo a los demás", responde otro emprendedor. "Es una red profesional, no de publicidad política", zanja un consultor.

No es la primera vez que Lozano va a por lana y vuelve trasquilada de LinkedIn. Asidua a publicar contenido a través de esta red social, la secretaria de Estado de España Global ya ha sido testigo en varias ocasiones de los tuiteros que llevan dentro muchos profesionales.

"No se pongan medallas"

Hace cinco días, la socialista se hacía eco de que el Gobierno iba a encomendar a la Abogacía del Estado la defensa de los cuerpos y fuerzas de seguridad en los procedimientos que se siga contra ellos por actos relacionados con el ejercicio de sus funciones durante los disturbios en Cataluña.

"No sólo agradecemos su labor protegiendo a la sociedad catalana de los violentos. También defendemos a nuestra Policía Nacional y Guardia Civil del ataque jurídico que sufren por parte del aparato independentista", celebraba.

"¿No es lo lógico? No se pongan medallas, ellos son las que se las merecen y no ustedes. Ahora a hacer campaña electoral con la defensa jurídica ¡qué poca vergüenza!", le lanza una usuaria.

"Todos merecemos esa medalla que el Gobierno se pone sin hacer absolutamente nada por sacar a España de los problemas en los que está sumergida: economía, seguridad, trabajo, salud, delincuencia, inmigración, okupas, violencia de género... ¿Les parece poco? Pues aún habrá más. Pónganse a trabajar y a cambiar las leyes para servir y proteger a los ciudadanos porque ese es su trabajo y no otro", exige una profesora de Secundaria.

Mareado de leer críticas contra Lozano, este curioso Buscón decidió hacer un uso profesional de LinkedIn y colgó finalmente su CV porque, en palabras de José Luis Ábalos, "hay más paro porque hay más confianza en encontrar un trabajo".