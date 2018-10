Cifuentes se desahoga en Twitter: "Hablan de 'cacería' cuando se critica al gobierno socialista”

Cacería. La misma palabra a la que recurrió a finales de marzo la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, para defenderse de las acusaciones sobre el procedimiento irregular por el que habría obtenido su título de máster en el Instituto de Derecho Público es la que usa en estos días el Gobierno de Sánchez para vender la teoría de "una campaña de acoso al Gobierno incomparable en democracia".

"Yo he recibido muchos mensajes de la derecha estos días para denunciarme el acoso sufrido por el Gobierno", ha llegado a asegurar la portavoz socialista, Isabel Celaá, este lunes a la periodista Pepa Bueno. Las respuestas del Ejecutivo al tratamiento de la información que los medios hacen de algunos de los nuevos ministros y ministras -con másteres y mentiras incluidas de por medio- han provocado que Cifuentes recurraa Twitter para desahogarse.

Son contadas las ocasiones en las que la política madrileña se ha manifestado en público desde que presentase su dimisión pero los últimos giros del denominado 'Caso Máster', el plagio de Montón, los audios de Villarejo con 'Lola' garantizando "éxito" al prostíbulo montado por el comisario jubilado, las dudas en torno a la tesis de Pedro Sánchez y la continua referencia a las fake news como huida hacia delante de las crisis han hecho explotar a la exdirigente popular.

El PSOE, con el inestimable apoyo de Podemos y de Ciudadanos me acosó durante meses. Si no me hubiera marchado, ahora estaría gobernando la izquierda en Madrid"

"Feliz día a todos. También a quienes, cuando se critica al gobierno socialista, hablan de 'cacería' y de 'víctimas'. El sectarismo, hipocresía e imparcialidad de algunos (y de ciertos medios de comunicación) es realmente asombroso. Buen fin de semana", reza uno de los mensajes de Cifuentes con más significación política en los últimos meses. Según la exdirigente del PP en la región, si ella no se hubiese marchado "ahora estaría gobernando la izquierda".

Además la expresidenta de la Comunidad de Madrid no tiene ya reparo en contestar a quienes le manifiestan su apoyo o rechazo. "Es la diferente vara de medir, la doble moral que aplican algunos exclusivamente en función de la ideología que se tenga", compara en una de sus reflexiones. Minutos más tarde, asegura que que no "consiguieron" destruir su vida personal "aunque se emplearon a fondo".

Sobre la supuesta cacería a la que hoy hacen referencia las filas socialistas, Cifuentes señala que "desgraciadamente lo he vivido en carne propia durante varios meses: mañana, tarde y noche, en todos los medios de comunicación". "El PSOE, con el inestimable apoyo de Podemos y de Ciudadanos me acosó durante meses. Si no me hubiera marchado, ahora estaría gobernando la izquierda en Madrid", considera. Y advierte a sus detractores: "Voy a opinar siempre que me parezca oportuno y de todo lo que me apetezca. Y si no le gusta lo tiene muy fácil: no me lea".