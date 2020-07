Cómo la tecnología se ha convertido en el mejor aliado de los sistemas sanitarios tras la pandemia

Durante los últimos meses, nuestro país se ha tenido que enfrentar a una de las mayores crisis sanitarias de su historia como consecuencia de la pandemia que ha provocado el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. La situación todavía es excepcional y la enfermedad sigue muy presente en gran parte del mundo, por lo que es posible que tengamos que seguir conviviendo con la 'nueva normalidad' hasta que logremos hacernos con un tratamiento eficaz o una vacuna contra la covid-19.

Pero lo que también ha provocado esta pandemia ha sido una transformación digital sin precedentes en el sistema sanitario. Esta epidemia ha convertido a la tecnología en una herramienta sin la que hubiera sido posible gestionar la crisis y nos ha enseñado cómo mejorar la atención en salud a través de ella. Para debatir sobre el tema, Vozpópuli, en colaboración con la consultora KPMG, ha organizado una mesa redonda en la que han participado algunos de los mayores expertos en digitalización sanitaria del país, donde han intercambiado posturas y han narrado cómo han sido para ellos estos últimos meses.

Una de las claves que han destacado los ponentes durante la mesa es el hecho de que la pandemia ha acelerado radicalmente los procesos de transformación digitales que ya habían comenzado a poner en marcha. Debido a la cuarentena y las medidas de confinamiento impuestas a través del estado de alarma durante estos meses de pandemia, todos los sistemas sanitarios han tenido que comenzar a ofrecer servicios telemáticos y consultas online para poder seguir cuidando a sus pacientes.

Según explica Adolfo Adolfo Fernández-Valmayor, director general de Transformación y Sistemas de Quirónsalud, la estrategia de transformación digital llevaba años siendo esencial en su grupo hospitalario, pero ha recibido un empujón sin precedentes durante la pandemia. "Es uno de los tres ejes principales de la compañía, probablemente", ha apuntado. Para él, la digitalización de la salud es algo inevitable. "No me canso de decir que no estamos hablando de una transformación digital, sino que estamos hablando de una transformación en una nueva era que es digital", ha añadido durante su intervención en la mesa.

El desafío de digitalizarse en tiempo récord

Si bien todos los ponentes han considerado que esta aceleración ha sido extremadamente positiva para la digitalización de la salud y servicios como la telemedicina, no ha estado exenta de dificultades. Tal y como ha explicado Josep Bardallo, director de TI & CISO de Grupo Hospitalario Recoletas, la adaptación ha sido un desafío en muchas ocasiones, ya que la crisis sanitaria ha obligado a muchos grupos hospitalarios a digitalizar muchos de sus procesos en un tiempo récord. "Hemos tenido que movilizar recursos que no son corporativos. Porque claro, si hay un médico en su casa que tiene que trabajar a través de su ordenador, hay que garantizar la seguridad de sus datos", ha apuntado.

Un desafío en el que han ido de la mano la sanidad pública y la privada, logrando poner en valor la necesidad de su colaboración y todas las ventajas que supone. Así lo ha trasladado María Luz de los Mártires, directora general de Sistemas de Información y Equipamientos Sanitarios de la Comunidad de Madrid, con la que también han contado como invitada en la mesa KPMG y Vozpópuli.

"El gran olvidado o el hermano pobre son los sistemas de información que se utilizan en Salud Pública", ha expuesto. Una situación que durante la crisis sanitaria, ha quedado atrás gracias al enorme esfuerzo de digitalización que se ha llevado a cabo por parte del sistema sanitario madrileño. "Hemos tenido que hacer una renovación y una automatización, así como un volcado de datos de los laboratorios y todos los sistemas sanitarios para tener los datos de la pandemia. Hasta ahora, ninguno de estos sistemas estaba preparado para una pandemia, pero ahora sí", ha narrado la directora general de los Sistemas de Información de la Comunidad de Madrid.

El futuro de la telemedicina

Tras este esfuerzo por digitalizar sin precedentes, la duda que queda en el aire, por tanto, es cuál será el futuro de la telemedicina en España, que tanto ha avanzado en estos meses de crisis sanitaria. Todos los expertos que han participado en la mesa organizada por KPMG y Vozpópuli lo tienen claro: ha llegado para quedarse.

"Alguna gente dice que esto va acelerar seis años la transformación digital, yo creo que en el sector salud va a acelerarlo hasta diez años. Todos teníamos muchos planes, pero esto nos ha desbocado los números, la capacidad y los recursos. Esto va a marcar un antes y un después", ha asegurado Alberto Estirado. "Mucho de esto, que pensábamos que iba a ser temporal, se va a quedar", ha concluido el director de Sistemas de Información y Transformación Digital de HM Hospitales.

Una afirmación con la que todos sus compañeros de mesa se han mostrado de acuerdo, especialmente Mercedes Barreiro. "Es un complemento fantástico a la atención al paciente que podemos dar y hasta ahora el paciente no lo veía y ahora ha visto la utilidad. No es para todo, es sólo para unas circunstancias concretas, pero es una herramienta increíblemente útil", ha explicado la directora de Transformación Digital del Grupo Vithas.

Adaptarse al paciente

Una herramienta que tiene que ser accesible para todos los pacientes, tal y como ha puesto de relieve Cándido Pérez, socio responsable de Infraestructuras, Transporte, Gobierno y Sanidad de KPMG en España. "Tenemos que poder dar las suficientes garantías en cuanto a calidad y sobretodo al acceso a estos servicios, independientemente de las capacidades tecnológicas del paciente o su situación socioeconómica", ha establecido.

Para ello, según ha puesto de relieve Pérez, es imprescindible contar con un "sistema digital especialmente robusto" capaz de adaptarse al paciente. "Que la telemedicina funcione exige una excelencia en la prestación para que los pacientes se sientan cómodos", ha apuntado el socio de KPMG.

Es por eso que ha insistido en la necesidad de garantizar los mayores estándares de seguridad y calidad posibles para optimizar la atención a los pacientes. Y es que adaptarse al paciente es una de las claves sobre las que se basa una buena atención digital a los pacientes. "Muchas veces nos obsesionamos con que los pacientes sean los que usen nuestros sistemas y a lo mejor es que nosotros aprendamos a adaptarnos a ellos", ha concluido.