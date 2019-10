'Startups' y banca: crónica de un entendimiento natural

Llega octubre y con él una nueva oportunidad para el ecosistema emprendedor. Madrid ha acogido otro año más la feria más importante en innovación y emprendimiento, el South Summit; organizado por María Benjumea, en colaboración con grandes empresas como Banco Sabadell, que lo ha hecho mediante su unidad de negocio, BStartup, especializada en jóvenes empresas innovadoras y tecnológicas.

Este año, como viene siendo habitual, el acto de inauguración ha reunido a las figuras políticas más importantes del momento y también a empresarios de gran renombre como el presidente del Banco Sabadell Josep Oliu, el encargado de dar el pistoletazo de salida a esta feria mundial.

El banquero ha destacado la importancia de la colaboración entre las grandes empresas y las nuevas compañías que se crean día a día en todo el mundo. Oliu es consciente de que el talento proviene en su mayoría de las conocidas 'startups' y por ello es fundamental cambiar y adaptarse a “lo que está pasando en el mundo".

El número uno del Banco Sabadell ha recalcado que es fundamental "anticiparse" para conseguir una pequeña diferenciación y así conseguir un nuevo acercamiento a los clientes. El banco es consciente de ello y por eso trabaja a través de diferentes líneas su aceleradora BStartup.

Banco Sabadell aprovecha su participación en este evento para poner el foco en su estrategia Smart Innovation, donde la innovación colaborativa con startups y fondos de inversión juega un papel importante.

Casos de éxitos

Miguel Montes, director general y jefe de operación de Banco Sabadell ha conducido una mesa redonda en la que se ha ilustrado con ejemplos el trabajo de InnoCells, su hub de innovación digital y vehículo de inversiones estratégicas.

En esta ponencia se ha puesto encima de la mesa los casos de éxitos de PayComet, una plataforma de pago española que ofrece una pasarela de pagos avanzada y que en menos de un año desde su adquisición se ha integrado en el banco y ya está dando servicio a sus clientes. Y también Nomo, una startup creada desde cero en InnoCells, que ofrece una herramienta de gestión para autónomos, que se ha incorporado con éxito a la oferta para autónomos de la entidad.

Solía ver los bancos como elefantes que se movían muy lento y como entidades que no asumen ningún riesgo

Diego Marcos, cofundador de PayComen ha reconocido que él solía ver los bancos como elefantes que se movían muy lento y como entidades que no asumen ningún riesgo, pero ya no. “Pienso que es normal que desde fuera se vea así, pero una vez dentro te das cuenta de que no lo es”, ha subrayado.

“Sabadell invierte en nuevas tecnologías y a nosotros nos han integrado dentro de la compañía. Fue una sorpresa que fuera tan fácil”, ha añadido.

Por otra parte, el emprendedor ha recalcado que en muchas ocasiones las startup piensan en ir rápido y muchas veces hay que calmarse. “Está bien querer ser líderes mundiales pero hay que tener los pies en la tierra”, ha reconocido.

Xavier Capellades, el consejero delegado de Nomo ha agregado que bajo su punto de vista trabajar con Sabadell “ha sido una gran oportunidad”.

“Tenemos mucha autonomía y libertad para hacer nuestro trabajo y un equipo independiente. Esto es muy importante porque al final hemos conseguido darle valor al banco. Queremos impactar en el grupo”, ha enfatizado.

“Yo creo que hoy en día se ha vuelto a poner al cliente en el centro del negocio es algo que antes no se hacía, se pensaba mucho en lo que pensaran los directivos”, ha afirmado.

En la mesa también participó Cardumen Capital, fondo de venture capital hispano-israelí invertido por Sabadell que facilita el acceso a tecnología puntera en el mercado israelí, donde recientemente el banco ha hecho una inversión en una startup de ciberriesgos.

Desde la creación de BStartup en 2013, Banco Sabadell ya ha incorporado 75 empresas emergentes en su portfolio gracias a la gestión de sus tres vehículos de inversión: BStartup 10 en etapa semilla, Sabadell Venture Capital en etapas posteriores e Innocells que hace inversiones estratégicas (Corporate Venture) y ha realizado también la adquisición de dos fintech, además de desarrollar varias startups desde cero internamente.