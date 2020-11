Descubre el tesoro de Sierra Nevada

La provincia de Granada guarda uno de los tesoros de la península Ibérica. Con más de 115 kilómetros esquiables Sierra Nevada ofrece una gran variedad de actividades para disfrutar con familia y amigos.

Declarada como reserva de la Biosfera por la UNESCO, este paraíso medioambiental en el que se sitúan las cumbres más altas de la península como el Veleta y Mulhacén goza de los dos elementos más deseados por los amantes del esquí: el sol y la nieve.

Para esta temporada de nieve que acaba de comenzar, Sierra Nevada ha ampliado su oferta de actividades para que todo el mundo pueda disfrutar de su estancia en la montaña.

Adrenalina en saltos

Para los amantes de la adrenalina, el Snowpark Sulayr brinda la oportunidad de practicar Snowboard y Freestyle con saltos y acrobacias para todos los niveles. Las diferentes zonas están perfectamente delimitadas y señalizadas y esta temporada incorporará cuatro barandillas para practicar los trucos más atrevidos.

El Snowpark Sulayr es el mayor de toda España y sus rampas y saltos lo han convertido en uno de los referentes a nivel internacional, destacando instalaciones como el mayor Half Pipe de toda la península.

Además de estas zonas, el parque también dispone de una zona destinada para que los más pequeños puedan iniciarse en el freestyle sin riesgos, acompañados por sus padres y con el asesoramiento de profesionales.

Trineo ruso y toboganes

Divertirse en la nieve sin esquís también es posible en el parque de actividades Mirlo Blanco, un complejo situado a 2.100 metros de altitud, ideado para el ocio en familia.

Uno de los principales atractivos es la sorprendente montaña rusa en la nieve, con 250 metros de subidas y 550 de descenso, por donde circulan los trineos. Al estilo de los parques acuáticos, encontramos una serie de toboganes para deslizarse con roscos e hinchables.

El parque también ofrece una pista de patinaje sobre hielo ecológico elaborado de un material sintético que además de no contaminar al no necesitar energía para mantener la superficie, tiene la ventaja de no estar frío. Unos patines especiales aportan la sensación similar de las tradicionales pistas de hielo. Además, el visitante podrá descender por la nieve derrapando en bici-slalom o bici-esquí.

Paraíso natural

La estancia en Sierra Nevada permite combinar sesiones de esquí con paseos en un entorno natural de una gran diversidad natural. El parque cobija hasta 2.100 especies vegetales, con rarezas como la manzanilla real o el tejo.

La media montaña reúne una variedad que va desde los viejos bosques de robles, encinas y quejigos con masas de pinos resinero y salgareño, nogales y castaños centenarios.

La riqueza vegetal está envuelta de los abundantes ríos y arroyos que acogen bosques de ribera, como el que cobija el río Andarax o la alameda del río Alhama. Impresionantes parajes, perfectos para hacer rutas de senderismo y poder contemplar especies de aves como los mirlos, las oropéndolas o las lavanderas.

Sol y piscina

Después de una caminata por estos parajes, el visitante podrá relajarse o seguir haciendo deporte en el magnífico complejo Club Deportivo Montebajo. Un moderno centro deportivo situado en el centro de la Estación de Esquí y Montaña.

Pocos lugares pueden ofrecer a sus visitantes la posibilidad de quitarse las botas y calzarse las chanclas para pasear por el césped natural, las charcas o los puentes de madera del complejo.

El club además cuenta con una piscina climatizada con techo retráctil, sauna, jacuzzi, baño turco y solarium. Además de poder seguir practicando deporte en su gimnasio, las instalaciones disponen de cabinas de masaje deportivo y terapéutico y un servicio de fisioterapia y estética.